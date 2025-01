Cảnh giác với những thủ đoạn giả danh nhân viên Điện lực lừa đảo dịp Tết Nguyên đán Tại các buổi trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, các em học sinh trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố phía Nam, EVNSPC và các Công ty Điện lực cũng đã lồng ghép các chương trình tuyên truyền về tiết kiệm điện, an toàn điện, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, ngành Điện miền Nam cũng tuyên truyền, cảnh báo đến bà con những thủ đoạn, dấu hiệu nhận biết của những kẻ xấu giả danh nhân viên Điện lực để lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng sử dụng điện. EVNSPC đề nghị bà con nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn đến từ đối tượng không rõ danh tính; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, Zalo, hoặc SMS; không truy cập các đường link lạ, không tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc do đối tượng lạ gửi đến. Khi nhận được các thông tin về yêu cầu thanh toán tiền điện gấp, hãy liên hệ ngay với Điện lực/Công ty Điện lực trên địa bàn quản lý; Tổng đài chăm sóc khách hàng hỗ trợ trực tuyến 24/7: 19001006 – 19009000; APP CSKH EVNSPC… để xác minh thông tin. Khi trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo, cần báo cáo ngay với cơ quan Công an để có thể hỗ trợ và giải quyết kịp thời.