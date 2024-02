Chọn ngày mở hàng, khai trương năm Giáp Thìn 2024 là việc rất quan trọng trong năm mới. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà gợi ý ngày, giờ, tuổi đẹp để mở hàng đầu năm như sau:

1. Chọn ngày mở hàng, khai trương dựa trên Thiên Can và Địa Chi

Chọn ngày mở hàng, khai trương nhất thiết phải xem tuổi.

Chọn ngày mở hàng theo Thiên Can

Lấy Thiên Can của tuổi mình so sánh với Thiên Can của ngày có ý định chọn, nếu được Can Hợp là tốt, ngược lại gặp Can Phá là bớt tốt.

Từ năm sinh âm lịch, chúng ta xác định được mình là Thiên Can nào như sau:

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 0 – Canh

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 1 – Tân

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 2 – Nhâm

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 3 – Quý

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 4 – Giáp

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 5 – Ất

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 6 – Bính

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 7 – Đinh

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 8 – Mậu

Năm sinh âm lịch có chữ số cuối là 9 – Kỷ

Sau đó xem bảng tính sẵn sau đây :

Giáp hợp với Kỷ - Ất, kỵ với Canh – Mậu. Canh phá Giáp - Giáp phá Mậu

Ất hợp với Canh - Giáp, kỵ với Tân – Kỷ. Tân phá Ất - Ất phá Kỷ

Bính hợp với Tân - Đinh, kỵ với Nhâm – Canh. Nhâm phá Bính – Bính phá Canh

Đinh hợp với Nhâm - Bính, kỵ với Quý – Tân. Quý phá Đinh – Đinh phá Tân

Mậu hợp với Quý - Kỷ, kỵ với Giáp – Nhâm. Giáp phá Mậu – Mậu phá Nhâm

Kỷ hợp với Giáp - Mậu, kỵ với Ất – Quý. Ất phá Kỷ - Kỷ phá Quý

Canh hợp với Ất - Tân, kỵ với Bính – Giáp. Bính phá Canh – Canh phá Giáp.

Tân hợp với Bính - Canh, kỵ với Đinh – Ất. Đinh phá Tân – Tân phá Ất

Nhâm hợp với Đinh - Quý, kỵ với Mậu – Bính. Mậu phá Nhâm – Nhâm phá Bính

Quý hợp với Mậu - Nhâm, kỵ với Kỷ – Đinh. Kỷ phá Quý – Quý phá Đinh

Chọn ngày mở hàng theo Địa Chi

- Có 6 cặp chính xung là:

Tý – Ngọ; Sửu – Mùi; Dần – Thân; Mão – Dậu; Thìn – Tuất ; Tỵ - Hợi.

- Chọn ngày thuộc nhóm tam hợp với gia chủ

Theo phong thủy, các chủ cửa hàng, hộ kinh doanh nên chọn ngày mở hàng hoặc khai trương có cùng hành mệnh với mình hoặc nằm trong nhóm tam hợp như:

Nhóm tam hợp Thân, Tý, Thìn.

Nhóm tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu.

Nhóm tam hợp Dần, Ngọ, Tuất.

Nhóm tam hợp Hợi, Mão, Mùi.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chọn ngày có Địa Chi hợp với chủ hộ kinh doanh thuộc nhóm lục hợp như: Tý và Sửu, Dần và Hợi, Mão và Tuất, Thìn và Dậu, Tỵ và Thân, Ngọ và Mùi.

Tránh chọn ngày thuộc nhóm tứ hành xung

Trái ngược với tam hợp và lục hợp, tứ hành xung là những con giáp khắc nhau, khi kết hợp với nhau sẽ gặp nhiều trắc trở và khó khăn. Do vậy, bạn nên tránh chọn ngày có Địa Chi thuộc nhóm tứ hành xung sau nhé:

Nhóm Dần và Thân, Tỵ và Hợi (Dần khắc Thân, Tỵ khắc Hợi).

Nhóm Thìn và Tuất, Sửu và Mùi (Thìn khắc Tuất, Sửu khắc Mùi).

Nhóm Tý và Ngọ, Mão và Dậu (Tý khắc Ngọ, Mão khắc Dậu).

2. Chọn ngày mở hàng, khai trương công ty, văn phòng dựa trên sự hợp hóa của các cát thần Tài Lộc, Thiên Mã, Quý Nhân:

Cầu về tài lộc sẽ chọn các ngày mang đến Tài Lộc

Tài Lộc của các tuổi tính theo Thiên Can:

- Người tuổi Thiên Can Giáp: Lộc ở Dần

- Người tuổi Thiên Can Ất: Lộc ở Mão

- Người tuổi Thiên Can Bính: Lộc ở Tỵ

- Người tuổi Thiên Can Đinh: Lộc ở Ngọ

-Người tuổi Thiên Can Mậu: Lộc ở Tỵ

- Người tuổi Thiên Can Kỷ: Lộc ở Ngọ

- Người tuổi Thiên Can Canh: Lộc ở Thân

- Người tuổi Thiên Can Tân: Lộc ở Dậu

- Người tuổi Thiên Can Nhâm: Lộc ở Hợi

- Người tuổi Thiên Can Quý: Lộc ở Tý

Cầu người giúp đỡ sẽ chọn các ngày mang đến Quý Nhân

Tuổi trạch chủ có Thiên Can Giáp, Mậu, Canh: Quý Nhân tại Sửu, Mùi

Tuổi trạch chủ có Thiên Can Ất , Kỷ: Quý Nhân tại Tý, Thân

Tuổi trạch chủ có Thiên Can Bính, Đinh: Quý Nhân tại Hợi, Dậu

Tuổi trạch chủ có Thiên Can Nhâm, Quý: Quý Nhân tại Tỵ, Mão

Tuổi trạch chủ có Thiên Can Tân: Quý Nhân tại Ngọ, Dần

Gia chủ cầu về việc đi xa, du học hoặc làm công việc di chuyển nhiều sẽ chọn các tuổi mang đến Thiên Mã

Thiên Mã của các tuổi tính theo Tam Hợp Địa Chi:

- Dần, Ngọ, Tuất: Mã ở Thân

- Thân, Tý, Thìn: Mã ở Dần

- Hợi, Mão, Mùi: Mã ở Tỵ

- Tỵ, Dậu, Sửu: Mã ở Hợi

Tuy nhiên ta không nên chọn ngày có Địa Chi chính xung như Dần xung Thân, Tỵ xung Hợi.