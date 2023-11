Nghề dệt truyền thống của người Thái Kháng ở bản Nọong Dẻ

Bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) nằm cách Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn khoảng 10 km, về phía Đông và cách Thị trấn Mường Xén chừng 10 km về phía Tây.

Nép mình bên Quốc lộ 7A và nằm lưng chừng giữa đại ngàn Trường Sơn, Noọng Dẻ là nơi quy tụ của 113 gia đình dân tộc Thái. Bao đời nay, người dân Noọng Dẻ sống dựa vào núi rừng, chủ yếu bằng nghề phát nương làm rẫy. Chị em phụ nữ còn có thêm nghề dệt thổ cẩm, một nghề truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc Thái.

Người Thái Kháng thuộc bản Nọong Dẻ, xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) có cuộc sống tương đối no đủ hơn so với các xã khác trong huyện bởi ngoài việc canh tác trên nương rẫy thì họ còn có một số nghề phụ.