{"article":{"id":"2221702","title":"Nghệ thuật, chiến lược đàm phán đặc biệt của Qatar trong xung đột Israel - Hamas","description":"Dù giao tranh giữa Israel và Hamas đã nối lại sau bảy ngày ngừng bắn, những nỗ lực mà Qatar - quốc gia đóng vai trò trung gian giữa hai bên trong các cuộc đàm phán căng thẳng, là không thể bàn cãi.","contentObject":{"videoUrl":"<iframe width='560' height='315' src='https://embed.vietnamnet.vn/v/00UGKL.html' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>","content":"<p>Mới đây, hãng Reuters, trích nguồn từ Qatar và các nguồn tin tóm tắt về các cuộc đàm phán, cho biết Qatar đã áp dụng những nghệ thuật và chiến lược đàm phán đặc biệt trong vai trò làm người trung gian giữa Israel và Hamas. Không đơn thuần là đóng vai trò người đưa tin, nước này nỗ lực thúc đẩy các giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách về yêu cầu giữa Israel và Hamas. Quan chức Qatar tham gia đàm phán cho biết, mấu chốt là phải sửa đổi những gì một bênđề xuất cho đến khi được bên kia chấp nhận.</p>

<p>Theo Reuters | Video: Reuters, IDF, The Sun, Sky News, GPO</p>","videoId":"00UGKL"},"displayType":4,"options":0,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"/nghe-thuat-chien-luoc-dam-phan-dac-biet-cua-qatar-trong-xung-dot-israel-hamas-2221702.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nghe-thuat-chien-luoc-dam-phan-dac-biet-cua-qatar-trong-xung-dot-israel-hamas-976.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nghe-thuat-chien-luoc-dam-phan-dac-biet-cua-qatar-trong-xung-dot-israel-hamas-977.jpg","updatedDate":"2023-12-01T16:26:01","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"01/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221693","title":"Thót tim cảnh bé trai 3 tuổi 'biến mất' trên dây chuyền hành lý ở sân bay","description":"CHILE - Một bé trai 3 tuổi đã chu qua hàng rào an ninh ở sân bay quốc tế Arturo Merino Benítez ở Santiago rồi lên băng chuyền vận chuyển hàng hóa khiến đội ngũ nhân viên được một phen nào loạn.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thot-tim-canh-be-trai-3-tuoi-bien-mat-tren-day-chuyen-hanh-ly-o-san-bay-2221693.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thot-tim-canh-be-trai-3-tuoi-bien-mat-tren-day-chuyen-hanh-ly-o-san-bay-1076.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:12:43","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221663","title":"Phóng xe tốc độ cao, 2 nữ sinh nằm gọn trên nóc ô tô sau va chạm","description":"TRUNG QUỐC - Khoảnh khắc 2 nữ sinh điều khiển xe máy điện với tốc độ cao, vượt đèn đỏ rồi đâm thẳng vào một chiếc ô tô đang di chuyển qua ngã 3.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phong-xe-toc-do-cao-2-nu-sinh-nam-gon-tren-noc-o-to-sau-va-cham-2221663.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/phong-xe-toc-do-cao-2-nu-sinh-nam-gon-tren-noc-o-to-sau-va-cham-1064.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:09:19","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221609","title":"Tuyên án cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức","description":"Sáng 1/12, sau 4 ngày xét hỏi và nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) 16 năm tù về tội Tham ô tài sản; 5 năm tù về tội Rửa tiền; tổng hợp hình phạt là 21 năm, đồng thời buộc bồi thường 102 tỷ đồng.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-an-cuu-giam-doc-benh-vien-thu-duc-2221609.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tuyen-an-cuu-giam-doc-benh-vien-thu-duc-713.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:39:19","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221057","title":"Bài học cuộc đời: Những nút thắt cuộc đời","description":"Khi gặp vấn đề trong cuộc sống, bạn sẽ làm gì? Nếu không giải quyết triệt để vấn đề đó, nó sẽ như một nút thắt không thể tháo gỡ. Trong series Bài học cuộc đời hôm nay, hãy cùng tìm hiểu cách để tháo gỡ những nút thắt trong cuộc đời.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bai-hoc-cuoc-doi-nhung-nut-that-cuoc-doi-2221057.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bai-hoc-cuoc-doi-nhung-nut-that-cuoc-doi-1083.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2219880","title":"Bài học cuộc đời: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân","description":"Mỹ nhân vốn là từ để chỉ những người phụ nữ có sắc đẹp tuyệt trần. Tuy nhiên, đó cũng là một thứ mật ngọt có thể hủy hoại ý chí của bất kỳ người nào nếu họ không biết kiềm chế bản thân. Thế nên, người đời có câu: \"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.\"","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bai-hoc-cuoc-doi-anh-hung-kho-qua-ai-my-nhan-2219880.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/bai-hoc-cuoc-doi-anh-hung-kho-qua-ai-my-nhan-520.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:00:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221297","title":"Lộ diện những thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong năm 2023","description":"Danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2023 vừa được Cơ quan Tình báo Kinh tế (EIU), thuộc Tập đoàn Economist, Vương quốc Anh công bố.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lo-dien-nhung-thanh-pho-dat-do-nhat-the-gioi-trong-nam-2023-2221297.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/lo-dien-nhung-thanh-pho-dat-do-nhat-the-gioi-trong-nam-2023-1223.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:12:17","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221277","title":"Khung cảnh rừng lá đỏ đẹp mê hoặc bên trong ngôi đền cổ ở Kyoto","description":"NHẬT BẢN - Những rặng phong lá đỏ ẩn hiện giữa các kiến trúc cổ kính của ngôi đên Đền Bishamon-do, tạo nên khung cảnh đẹp mê hoặc khó diễn tả bằng lời.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khung-canh-rung-la-do-dep-me-hoac-ben-trong-ngoi-den-co-o-kyoto-2221277.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/khung-canh-rung-la-do-dep-me-hoac-ben-trong-ngoi-den-co-o-kyoto-1139.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:33:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221261","title":"Xe tải bất ngờ trôi ngược xuống dốc, người đi đường kinh hãi chạy thoát thân","description":"Khoảnh khắc 2 người đàn ông đi xe máy thoát nạn trong gang tấc khi một chiếc xe tải đột ngột trôi dốc và lật nghiêng giữa đường.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-tai-bat-ngo-troi-nguoc-xuong-doc-nguoi-di-duong-kinh-hai-chay-thoat-than-2221261.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/xe-tai-bat-ngo-troi-nguoc-xuong-doc-nguoi-di-duong-kinh-hai-chay-thoat-than-1079.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:51:18","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220728","title":"Cận cảnh quy trình xử lý rác thải cực kỳ công phu trên các tàu sân bay Mỹ","description":"Quy trình xử lý rác thải trên các tàu sân bay Mỹ được thực hiện rất kỳ công, để đảm bảo không gây hại tới môi trường và tuân thủ theo các cam kết mà nước này đã ký.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-canh-quy-trinh-xu-ly-rac-thai-cuc-ky-cong-phu-tren-cac-tau-san-bay-my-2220728.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/can-canh-quy-trinh-xu-ly-rac-thai-cuc-ky-cong-phu-tren-cac-tau-san-bay-my-1076.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:49:14","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221249","title":"Israel và Hamas đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn vào phút chót","description":"Israel và lực lượng Hamas ngày 30/11 đã đạt được thỏa thuận vào phút cuối nhằm gia hạn thêm một ngày cho lệnh ngừng bắn kéo dài sáu ngày, bắt đầu từ 24/11.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/israel-va-hamas-dong-y-gia-han-lenh-ngung-ban-vao-phut-chot-2221249.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/israel-va-hamas-dong-y-gia-han-lenh-ngung-ban-vao-phut-chot-1061.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:45:16","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221228","title":"'Nàng tiên cá' thoát chết trong gang tấc khi mắc kẹt trong bể nước","description":"NAM PHI - Một người phụ nữ trong trang phục nàng tiên cá đã thoát chết trong gang tấc khi gặp sự cố trong lúc biểu diễn tại một trung tâm mua sắm.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nang-tien-ca-thoat-chet-trong-gang-tac-khi-mac-ket-trong-be-nuoc-2221228.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nang-tien-ca-thoat-chet-trong-gang-tac-khi-mac-ket-trong-be-nuoc-1059.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:43:04","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221203","title":"Thí sinh Miss Earth 2023 nhảy 'See tình’, nói tiếng Việt điêu luyện","description":"Đặt chân đến Việt Nam, các người đẹp Miss Earth 2023 diện áo dài, nhảy trên nền ca khúc \"See tình”, tự tin nói tiếng Việt.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-sinh-miss-earth-2023-nhay-see-tinh-noi-tieng-viet-dieu-luyen-2221203.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thi-sinh-miss-earth-2023-nhay-see-tinh-noi-tieng-viet-dieu-luyen-960.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:31:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221157","title":"Bí ẩn hành tinh tự phát sáng, có màu hồng quyến rũ như viên kẹo khổng lồ","description":"Giữa rất nhiều các hành tinh trong vũ trụ, có một hành tinh mang màu sắc đặc biệt khiến nó trở vô cùng quyến rũ trong mắt những người quan tâm đến thiên văn học. Đó là hành tinh có tên GJ 504b, mang một màu hồng đầy nữ tính.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-an-hanh-tinh-tu-phat-sang-co-mau-hong-quyen-ru-nhu-vien-keo-khong-lo-2221157.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/bi-an-hanh-tinh-tu-phat-sang-co-mau-hong-quyen-ru-nhu-vien-keo-khong-lo-820.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T14:31:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221089","title":"Vị khách say xỉn tấn công robot phục vụ đồ ăn trong khách sạn","description":"TRUNG QUỐC - Đoạn video ghi lại cảnh 2 vụ khách say rượu đã tấn công một con robot phục vụ đồ ăn bên trong một khách sạn ở thành phố Bắc Kinh.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-khach-say-xin-tan-cong-robot-phuc-vu-do-an-trong-khach-san-2221089.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/vi-khach-say-xin-tan-cong-robot-phuc-vu-do-an-trong-khach-san-693.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:53:02","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221065","title":"Kinh hãi cảnh chuột vô tư gặm thịt bò ngay trong bếp của nhà hàng lẩu","description":"TRUNG QUỐC - Đoạn video gây sốc ghi lại cảnh một con chuột đang thản nhiên 'gặm nhấm' một tảng thịt bò bên trong một nhà hàng lẩu ở thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kinh-hai-canh-chuot-vo-tu-gam-thit-bo-ngay-trong-bep-cua-nha-hang-lau-2221065.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/kinh-hai-canh-chuot-vo-tu-gam-thit-bo-ngay-trong-bep-cua-nha-hang-lau-627.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:18:41","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2196903","title":"Vì sao thời tiết quá lạnh lại nguy hiểm hơn nhiều so với thời tiết quá nóng?","description":"Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí The Lancet (Anh), so với quá nóng, thời tiết quá lạnh nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhiệt độ thấp có thể làm trầm trọng thêm các bệnh lý về tim mạch và hô hấp do ảnh hưởng tới tuần hoàn máu.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-thoi-tiet-qua-lanh-lai-nguy-hiem-hon-nhieu-so-voi-thoi-tiet-qua-nong-2196903.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/vi-sao-thoi-tiet-qua-lanh-lai-nguy-hiem-hon-nhieu-so-voi-thoi-tiet-qua-nong-576.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:37:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220847","title":"'Tuổi mới tập iu': Phim hài Thái Lan đưa khán giả về thời thanh xuân","description":"Bộ phim “Tuổi mới tập iu\" xoay quanh việc cô gái Gib (Nychaa Nuttanicha thủ vai) vô tình gặp lại mối tình đầu cô đã cắt đứt liên lạc nhiều năm - Tor (Nat Kitcharit thủ vai), từ đó bất đắc dĩ trở thành “bảo mẫu” cho nhóm thiếu niên 14 tuổi.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuoi-moi-tap-iu-phim-hai-thai-lan-dua-khan-gia-ve-thoi-thanh-xuan-2220847.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tuoi-moi-tap-iu-phim-hai-thai-lan-dua-khan-gia-ve-thoi-thanh-xuan-545.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:24:46","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220774","title":"Thuận Nguyễn nhai ngấu nghiến chuột sống trong 'Người mặt trời'","description":"Phim \"Người mặt trời\" hé lộ đoạn trích ăn chuột sống để sinh tồn gây sốc của nhân vật ma cà rồng Marco (Thuận Nguyễn thủ vai).","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuan-nguyen-nhai-ngau-nghien-chuot-song-gay-soc-trong-nguoi-mat-troi-2220774.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thuan-nguyen-nhai-ngau-nghien-chuot-song-gay-soc-trong-nguoi-mat-troi-540.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:22:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220305","title":"Sức mạnh hủy diệt của Sarmat - tên lửa Nga được NATO ví là 'Quỷ Satan'","description":"Sarmat, tên lửa xuyên lục địa mới của Nga sở hữu sức mạnh hủy diệt, được NATO đặt cho biệt danh là \"Quỷ Satan\". Tên lửa này sở hữu sức mạnh tối tân, có thể tấn công bất kỳ nơi nào trên thế giới.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/suc-manh-huy-diet-cua-sarmat-ten-lua-duoc-nato-vi-la-cua-quy-satan-2220305.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/suc-manh-huy-diet-cua-sarmat-ten-lua-duoc-nato-vi-la-quy-satan-nga-535.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:19:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220838","title":"Bắt giữ nhóm đối tượng làm giả 300 loại giấy tờ, văn bằng mỗi tháng","description":"Ngày 29/11, Công an TP. Thủ Đức bắt giữ các đối tượng Nguyễn Toàn Trung, Nguyễn Mạnh Liêm, Vũ Anh Nghiệp và Võ Đình Phụng để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-giu-nhom-doi-tuong-lam-gia-300-loai-giay-to-van-bang-moi-thang-2220838.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/giay-to-gia-00-00-00-00-00-30-1307.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T19:03:23","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220789","title":"Bé trai 12 tuổi lấy trộm xe nâng, cảnh sát truy đuổi khắp phố","description":"MỸ - Một bé trai 12 tuổi ở thành phố Ann Arbor, bang Michigan, đã lấy trộm chiếc xe nâng từ một trường cấp 2 và chạy trên đường khiến lực lượng cảnh sát mất 1 giờ để truy đuổi.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/be-trai-12-tuoi-lay-trom-xe-nang-canh-sat-truy-duoi-khap-pho-2220789.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/be-trai-12-tuoi-lay-trom-xe-nang-canh-sat-truy-duoi-khap-pho-1154.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T17:26:10","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220653","title":"Bé trai phản ứng thông minh giải cứu bạn thoát khỏi nguy hiểm","description":"TRUNG QUỐC - Nhờ tiếng kêu cứu của người bạn, bé trai rơi xuống hồ nước đã được người dân xung quanh cứu sống.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/be-trai-phan-ung-thong-minh-giai-cuu-ban-thoat-khoi-nguy-hiem-2220653.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/be-trai-phan-ung-thong-minh-giai-cuu-ban-thoat-khoi-nguy-hiem-1100.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T16:53:49","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220716","title":"Triều Tiên tuyên bố vệ tinh trinh sát chụp được ảnh cơ quan đầu não của Mỹ","description":"Sau 2 lần thất bại, Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh trinh sát lên quỹ đạo. Nước này cho biết vệ tinh trinh sát này được thiết kế để theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ và Hàn Quốc.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trieu-tien-tuyen-bo-ve-tinh-trinh-sat-chup-duoc-anh-co-quan-dau-nao-cua-my-2220716.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/trieu-tien-tuyen-bo-ve-tinh-trinh-sat-chup-duoc-anh-co-quan-dau-nao-cua-my-924.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:56:38","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220622","title":"Chàng trai 8X 'biến' đất sét thành hàng trăm mô hình món ăn Việt","description":"Với mong muốn lưu giữ hình ảnh thân thuộc, đậm chất Việt Nam, anh Nguyễn Tấn Đạt (quận 3, TPHCM) đã tự tay nhào nặn, \"biến\" đất sét thành mô hình hàng trăm món ăn độc đáo, bắt mắt.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chang-trai-8x-bien-dat-set-thanh-hang-tram-mo-hinh-mon-an-viet-2220622.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/chang-trai-8x-bien-dat-set-thanh-hang-tram-mo-hinh-mon-an-viet-649.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T11:43:46","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2220627","title":"Khoảnh khắc xe BMW lao thẳng vào nhà hàng, nhân viên thoát chết trong gang tấc","description":"TRUNG QUỐC - Một nhân viên lễ tân đã thoát chết trong gang tấc khi chiếc xe BMW mất kiểm soát đâm thẳng vào một nhà hàng hải sản ở thành phố Hành Dương.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoanh-khac-xe-bmw-lao-thang-vao-nha-hang-nhan-vien-thoat-chet-trong-gang-tac-2220627.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/khoanh-khac-xe-bmw-lao-thang-vao-nha-hang-nhan-vien-thoat-chet-trong-gang-tac-639.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T11:29:47","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa