TPHCM dự kiến giải tỏa hơn 1.600 hộ dân tại khu vực ao Song Tân và sông Ông Lớn (Phường Tân Thuận) để triển khai dự án chỉnh trang đô thị có tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, dọc ao Song Tân và sông Ông Lớn hiện vẫn còn nhiều căn nhà tạm, nhà xập xệ lấn chiếm ven bờ. Tình trạng ô nhiễm, rác thải và nước đen kéo dài nhiều năm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trước thông tin dự án sắp triển khai, nhiều hộ dân kỳ vọng môi trường sẽ được cải thiện và mong được đền bù hợp lý, bố trí tái định cư tại chỗ hoặc ở khu vực lân cận.