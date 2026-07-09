Theo ghi nhận, dọc ao Song Tân và sông Ông Lớn hiện vẫn còn nhiều căn nhà tạm, nhà xập xệ lấn chiếm ven bờ. Tình trạng ô nhiễm, rác thải và nước đen kéo dài nhiều năm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trước thông tin dự án sắp triển khai, nhiều hộ dân kỳ vọng môi trường sẽ được cải thiện và mong được đền bù hợp lý, bố trí tái định cư tại chỗ hoặc ở khu vực lân cận.