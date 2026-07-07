Chỉ trong vài tuần, đoạn đường Bùi Hữu Nghĩa (Phường Gia Định, TPHCM) dài hơn 500m dọc rạch Xuyên Tâm đã thay đổi rõ rệt khi toàn bộ dãy nhà ven rạch được giải tỏa để phục vụ dự án cải tạo.

Theo ghi nhận, hàng loạt căn nhà ven rạch Xuyên Tâm đã được tháo dỡ, mặt bằng rộng hàng chục mét được san gạt để chuẩn bị thi công. Nhiều hộ dân cũng khẩn trương di dời, thu gom tài sản và tháo dỡ những vật liệu còn có thể tận dụng trước khi bàn giao nhà.