Theo ghi nhận, hàng loạt căn nhà ven rạch Xuyên Tâm đã được tháo dỡ, mặt bằng rộng hàng chục mét được san gạt để chuẩn bị thi công. Nhiều hộ dân cũng khẩn trương di dời, thu gom tài sản và tháo dỡ những vật liệu còn có thể tận dụng trước khi bàn giao nhà.