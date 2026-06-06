Người dân kỳ vọng cầu Vàm Thuật hơn 1.000 tỷ xóa cảnh đi vòng qua cầu sắt tạm

Nhiều năm qua, người dân hai bờ sông Vàm Thuật (TPHCM) phải di chuyển qua cầu sắt An Phú Đông đã xuống cấp hoặc đi vòng qua nhiều tuyến đường lớn để vào trung tâm thành phố.