Ngày 5/6, lực lượng chức năng phường An Nhơn (TPHCM) đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam sinh viên trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân tại một hẻm trên đường Phan Văn Trị (phường An Nhơn) phát hiện phòng trọ của anh N.X.D. (quê Thanh Hóa, hiện là sinh viên) có dấu hiệu bất thường.

Khi mở cửa kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện anh D. đã tử vong trong tư thế treo cổ. Sự việc lập tức được trình báo tới cơ quan công an.

Căn nhà trọ nơi phát hiện nam sinh viên tử vong. Ảnh: HC

Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và lấy lời khai các nhân chứng.

Đến trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm ban đầu, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.