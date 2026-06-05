Hai bờ kênh Đôi hiện lên với hai gam màu đối lập. Bờ Bắc đã được giải phóng mặt bằng, nhiều hạng mục đang khẩn trương thi công, trong khi bờ Nam vẫn giữ nguyên những dãy nhà chen chúc ven kênh.

Một bên đang chuyển mình mạnh mẽ theo tiến độ dự án, bên kia vẫn thấp thoáng dáng vẻ cũ, chờ ngày giải tỏa. Giữa sự tương phản ấy, dòng kênh Đôi vẫn lặng lẽ chảy như chứng nhân cho quá trình đổi thay của đô thị.

Ngồi trước hiên căn nhà ven bờ Nam kênh Đôi, bà Dương Thị Bích Liên chia sẻ, cuộc sống của gia đình vẫn diễn ra như thường nhật. Nhiều năm sinh sống tại đây đã khiến mọi người quen thuộc với từng nhịp sống ven kênh.

Do nằm trong diện chờ giải tỏa, gia đình không dám đầu tư xây mới hay sửa chữa lớn, dù ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian. Hiện nền nhà của bà Liên nhiều vị trí phải lót tạm bằng những tấm ván gỗ để phục vụ sinh hoạt. Các mảng tường cũng bong tróc, hư hỏng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hằng ngày của gia đình.

Mọi sinh hoạt chỉ dừng lại ở những lần khắc phục tạm thời để có thể tiếp tục ở được trong lúc chờ dự án được triển khai.

“Hiện tôi chưa thể tính toán hay lên kế hoạch gì vì vẫn chưa biết cụ thể phương án và mức bồi thường sẽ như thế nào. Khi có thông tin chính thức, gia đình mới có cơ sở để dự định cho tương lai. Căn nhà hiện nay của tôi rộng khoảng 60m²”, bà Liên chia sẻ.

Từ phía sau căn nhà, bà Liên có thể quan sát rõ những đổi thay từng ngày ở bờ Bắc kênh Đôi. Những dãy nhà từng ken đặc ven kênh đã nhường chỗ cho mặt bằng thông thoáng và các hạng mục xây dựng đang dần hình thành.

Sự chuyển mình ấy không chỉ mang đến kỳ vọng về diện mạo mới cho khu vực, mà còn khiến những hộ dân bên bờ Nam như bà thêm thấp thỏm chờ ngày dự án được triển khai.

Đối diện nhà bà Liên là một con hẻm nhỏ dài hơn 10m, hẹp đến mức người đi ngược chiều phải khẽ nghiêng vai để tránh nhau. Cuối con hẻm là một cụm dân cư với hơn 5 căn nhà nằm san sát, nép mình bên bờ Nam kênh Đôi suốt nhiều thập kỷ.

Gia đình bà Trần Thị Tám là một trong những hộ dân gắn bó lâu năm nhất với nơi này. Từ năm 1970 đến nay, bà đã chứng kiến dòng kênh Đôi và khu vực xung quanh nhiều lần thay đổi diện mạo. Nhưng cùng với những đổi thay ấy là sự chờ đợi kéo dài của người dân đối với các dự án chỉnh trang đô thị, với mong muốn môi trường sống được cải thiện và tương lai ổn định hơn cho các thế hệ sau.

Bà Tám cho biết người dân trong khu vực đều kỳ vọng dự án mở rộng đường Phạm Thế Hiển và chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi sẽ sớm được triển khai. Sau nhiều năm chờ đợi, họ mong cuộc sống được ổn định trong một không gian sống khang trang, an toàn hơn.

Dẫu vậy, cùng với sự kỳ vọng là không ít nỗi trăn trở. Nhiều hộ dân vẫn đang chờ thông tin cụ thể về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và nơi ở mới sau khi di dời, bởi đây là những yếu tố quyết định đến kế hoạch ổn định cuộc sống của mỗi gia đình trong thời gian tới.

Mưu sinh bằng gánh sữa đậu nành suốt nhiều năm để nuôi bốn người con trưởng thành, bà Tám cho biết đa số hộ dân nơi đây sống dựa vào buôn bán nhỏ và các công việc lao động tự do, nên việc chuyển đến nơi ở mới không chỉ là thay đổi chỗ ở mà còn kéo theo nhiều lo toan về sinh kế.

“Người dân ai cũng mong dự án sớm được thực hiện. Nhưng bên cạnh đó, bà con cũng mong có chính sách bồi thường, hỗ trợ phù hợp để yên tâm ổn định cuộc sống sau khi di dời”, bà Tám bày tỏ.

Nỗi băn khoăn lớn nhất của người dân giờ đây là liệu khoản bồi thường có đủ để ổn định chỗ ở mới hay không, và sẽ phải thích nghi như thế nào với một môi trường sống khác sau hàng chục năm gắn bó với bờ Nam kênh Đôi.

Dọc bờ kênh Đôi là những mái nhà cũ kỹ nối tiếp nhau, nơi hàng nghìn hộ dân đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

Căn nhà mặt tiền trên đường Phạm Thế Hiển của ông Trần Sùng Long cũng nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án mở rộng tuyến đường lên 30m.

Trước câu hỏi về dự định sau khi giải tỏa, ông Long thoáng trầm ngâm. Ông cho biết đến hiện tại, gia đình vẫn chưa hình dung sẽ chuyển đến đâu nếu dự án được triển khai.

Căn nhà gần 100m² hiện là nơi sinh sống của gần 20 người thuộc ba thế hệ. Với ông, nỗi lo không chỉ nằm ở chỗ ở mới mà còn là tương lai của cả đại gia đình sau nhiều năm gắn bó với nơi này.

Mỗi khi trời mưa lớn, tầng trên căn nhà ông Long lại bị thấm dột nghiêm trọng. Tuy nhiên, do nằm trong diện quy hoạch giải tỏa, gia đình chỉ có thể sửa chữa tạm thời thay vì cải tạo toàn diện.

Những mảng tường đã ngả màu, phủ rêu do thấm nước kéo dài nhiều năm. Với gia đình ông Long, điều mong đợi lúc này không còn là một đợt sửa chữa mới, mà là ngày dự án giải tỏa chính thức được triển khai.

Nguồn thu nhập chính của gia đình ông Long nhiều năm qua đến từ một xe nước nhỏ đặt trước nhà cùng việc buôn bán các món ăn vặt. Dù thu nhập không cao, công việc này vẫn giúp các thành viên trong gia đình trang trải cuộc sống hằng ngày.

Hy vọng đổi thay của hàng nghìn hộ dân bờ Nam kênh Đôi đang rõ nét hơn khi Sở Xây dựng TPHCM đưa 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực này vào danh mục triển khai giai đoạn 2026-2030 theo diện cấp bách.

Các dự án tập trung vào kè bờ, mở rộng đường Phạm Thế Hiển, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bổ sung mảng xanh, kỳ vọng tạo diện mạo mới cho khu dân cư ven kênh đông đúc bậc nhất TPHCM.