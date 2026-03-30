TPHCM đã đưa ra kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại phường An Khánh thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM). Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào tháng 5/2026.

Khu tái định cư phường An Khánh được xây dựng giai đoạn 2013-2015 nhằm bố trí chỗ ở cho người dân bị giải tỏa. Tuy nhiên, 3.790 căn hộ tại các lô R1–R5 sau khi hoàn thành từ năm 2015 lại bị bỏ trống nhiều năm, dẫn đến xuống cấp, trong khi mỗi năm TPHCM vẫn phải chi hàng chục tỷ đồng để quản lý và bảo trì.

Về lộ trình, trong tháng 3, phường An Khánh sẽ hoàn tất việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo hướng tối ưu. Từ tháng 3 đến tháng 4, các cơ quan chức năng sẽ lựa chọn đơn vị thẩm định giá, xác định giá khởi điểm và tổ chức đấu giá.