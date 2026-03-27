Ngày 27/3, Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết đã phối hợp Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT kiểm tra hiện trường, rà soát phương án tổ chức giao thông kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Một phần nút giao Long Thành kết nối giữa 2 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo VEC E, phương án do Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu) đề xuất nhằm tạo kết nối trực tiếp giữa 2 cao tốc, giúp phương tiện lưu thông thuận lợi, rút ngắn quãng đường.

Cụ thể, xe từ TPHCM và hướng Dầu Giây khi đến nút giao Quốc lộ 51 sẽ ra khỏi trạm thu phí, đi qua nhánh C, sau đó rẽ vào tuyến T2 để nhập vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại Km17+650.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng CSGT đánh giá phương án này không khả thi do chưa phù hợp điều kiện hạ tầng. Nhánh C tại nút giao Quốc lộ 51 hiện chỉ có 2 làn xe, đang được mở rộng; đồng thời, việc tháo dỡ một phần trạm thu phí sẽ làm giảm năng lực lưu thông.

Khu vực vòng xoay Quốc lộ 51 thường xuyên bị ùn tắc.

Đặc biệt, khu vực vòng xoay Quốc lộ 51 có lưu lượng phương tiện lớn, dễ phát sinh xung đột, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc. Trên cơ sở đó, CSGT đề nghị không triển khai phương án này.

Dòng xe chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và hướng rẽ về cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đối với chiều xe từ Vũng Tàu đi TPHCM, CSGT kiến nghị bố trí dải phân cách cứng để phân luồng khi nhập vào cao tốc tại nút giao Long Thành; sau đó điều hướng phương tiện ra nhánh B, qua vòng xoay Quốc lộ 51 rồi vào nhánh A để quay lại cao tốc.

Trước đó, Bộ Xây dựng đề nghị TPHCM, Đồng Nai và các đơn vị liên quan thuộc dự án thành phần 2 và 3 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dài hơn 37km) khẩn trương hoàn thiện, nhằm đưa tuyến chính vào khai thác trước ngày 31/3.