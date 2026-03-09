Mùa hoa kèn hồng đã bắt đầu nở rộ trên nhiều tuyến đường lớn tại TPHCM, vẽ nên khung cảnh thơ mộng giữa lòng đô thị.

Mùa hoa kèn hồng thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5, mỗi đợt hoa chỉ nở trong khoảng 2–3 tuần rồi tàn. Hiện nhiều người tranh thủ xuống đường ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trước khi sắc hoa kịp phai.