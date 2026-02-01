Sau hơn 10 ngày chỉnh trang khẩn trương, chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TPHCM) đã khoác lên mình diện mạo mới lạ, sẵn sàng đón Tết Bính Ngọ 2026.

Theo ghi nhận của VietNamNet, chợ Bến Thành được chỉnh trang với mái ngói đỏ rực, bề mặt tường màu vàng kem, làm nổi bật các chi tiết chữ trắng và họa tiết cửa chợ. Đặc biệt, khu vực phía trước chợ được trang trí với hình ảnh sóng nước bập bềnh, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.