Bên cạnh việc đầu tư mở rộng hạ tầng, địa phương còn vận động người dân chung tay làm đẹp cảnh quan. Trong đó, bà Huỳnh Thị Xiêm dù ở độ tuổi ngoài 70 nhưng hơn 4 năm nay, mỗi ngày bà vẫn miệt mài trồng thêm hoa, tưới nước, dọn dẹp tuyến đường và khu phố nơi mình sinh sống.