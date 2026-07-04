Người dân thích thú trước biểu tượng chim Lạc độc đáo tại vòng xoay Lăng Cha Cả

Những ngày qua, TPHCM đang tiến hành cải tạo biểu tượng tại vòng xoay Lăng Cha Cả bằng quả cầu cách điệu kết hợp hình ảnh chim Lạc.