Theo ghi nhận chiều 1/7, tại vòng xoay Lăng Cha Cả, nhiều công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục cuối cùng như hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, mài nhẵn bê tông, chăm sóc thảm cỏ,… nhằm kịp hoàn thành theo tiến độ đề ra. 