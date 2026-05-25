XEM CLIP:

Ghi nhận của VietNamNet sáng đầu tuần cho thấy lượng xe đổ về trung tâm TPHCM khá đông. Tuy nhiên, do chưa quen phương án tổ chức giao thông mới theo đèn tín hiệu tại vòng xoay Điện Biên Phủ, nhiều người lúng túng khi di chuyển, nhất là ở hướng rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Không ít tài xế phải chạy thẳng đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng để quay đầu. Một số phương tiện khác dừng đột ngột giữa giao lộ để quan sát biển báo, khiến khu vực ùn ứ cục bộ.

Phương án phân luồng giao thông mới tại vòng xoay Điện Biên Phủ được thí điểm từ ngày 23/5. Tuy nhiên đến sáng thứ hai, nhiều người dân vẫn chưa quen cách lưu thông mới, lúng túng khi chọn làn đường. Dòng xe máy, ô tô liên tục cắt mặt, chen làn quanh vòng xoay, khiến giao thông khu vực có thời điểm khá lộn xộn.

Tại khu vực chuyển hướng vào làn chờ đèn tín hiệu, nhiều người vẫn lúng túng với phương án phân luồng mới, khiến một số tình huống va quẹt giao thông xảy ra.

Anh Minh Quân (ngụ phường Hiệp Bình) cho biết dù đã nắm thông tin phân luồng giao thông từ cuối tuần, sáng nay khi trực tiếp lưu thông qua vòng xoay Điện Biên Phủ, anh vẫn khá lúng túng.

“Hôm nay đi thực tế tôi vẫn hơi rối vì chưa quen luồng di chuyển mới. Tôi thấy nhiều người cũng giống mình, xe máy và ô tô nhập làn khá lộn xộn”, anh Quân nói.

Ghi nhận khoảng 8h sáng, khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ xảy ra ùn ứ cục bộ. Lượng phương tiện đổ dồn về hướng trung tâm TPHCM, đặc biệt ở nhánh đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khiến dòng xe di chuyển chậm, ùn kéo dài do ảnh hưởng từ hệ thống đèn tín hiệu.

Từ sáng sớm, lực lượng CSGT cùng Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TPHCM có mặt tại vòng xoay Điện Biên Phủ để theo dõi tình hình lưu thông, ghi nhận thực tế sau 3 ngày thí điểm phương án phân luồng giao thông mới.

Tại khu vực vòng xoay, lực lượng CSGT sử dụng flycam để theo dõi tình hình giao thông trên tuyến đường Điện Biên Phủ. Theo lực lượng chức năng, thiết bị này giúp quan sát toàn cảnh lưu lượng phương tiện, kịp thời phát hiện điểm ùn ứ để điều tiết giao thông phù hợp, bảo đảm dòng xe lưu thông liên tục.

Để giảm xung đột giao thông trong giờ cao điểm, cơ quan chức năng đã sơn vạch mắt võng trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ trung tâm TPHCM về nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm, tạo khoảng trống cho phương tiện rẽ phải thuận lợi hơn.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết việc điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm tăng an toàn, giảm xung đột tại nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo phương án mới, các phương tiện qua vòng xoay sẽ di chuyển theo đèn tín hiệu thay vì lưu thông liên tục quanh vòng xoay như trước.

Đợt thí điểm dự kiến kéo dài đến ngày 23/6. Trong thời gian này, các đơn vị chức năng sẽ theo dõi sát tình hình giao thông để linh hoạt điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, tối ưu lưu thông và giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ trung tâm thành phố.