Nhiều tháng qua, hàng chục hộ dân khu vực dự án nút giao Tân Vạn (phường Dĩ An, TPHCM) vẫn phải bắc thang cao 2-3m để ra vào nhà do thi công hệ thống cống thoát nước thi công dang dở.

Theo ghi nhận của VietNamNet, khu vực công trường nút giao Tân Vạn có nhiều nền nhà cao hơn mặt đường tới 2-3m, phía trước bị đào sâu để làm cống thoát nước, tạo thành những hố hào rộng và dài. Từ nhiều tháng nay, mỗi lần ra khỏi nhà, người dân phải bắc thang dài để ra vào nhà.