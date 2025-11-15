Theo ghi nhận của VietNamNet, khu vực công trường nút giao Tân Vạn có nhiều nền nhà cao hơn mặt đường tới 2-3m, phía trước bị đào sâu để làm cống thoát nước, tạo thành những hố hào rộng và dài. Từ nhiều tháng nay, mỗi lần ra khỏi nhà, người dân phải bắc thang dài để ra vào nhà.