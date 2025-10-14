Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ các dự án công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.

Đó là những kết luận quan trọng, đặt công nghệ AI vào vị trí trung tâm trong việc quản lý các công trình xây dựng của thành phố.

Trung tâm Chuyển đổi số được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các Ban Quản lý dự án liên quan để áp dụng ngay các ứng dụng AI tại nút giao An Phú và nút giao Tân Vạn.

Dự án nút giao An Phú đang triển khai thi công, tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Ảnh: TK.

Việc ứng dụng AI phải sử dụng dữ liệu hiện có từ các nhà thầu và đơn vị khác trong khu vực, bao gồm dữ liệu hình ảnh/camera, dữ liệu giao thông, dữ liệu BIM/GIS.

Mục đích là để AI đảm nhận các vai trò như đánh giá, dự báo về tiến độ, chất lượng thi công; giám sát an toàn lao động tại công trường; theo dõi tình trạng ùn tắc giao thông khu vực và phát tín hiệu cảnh báo giao thông tự động khi cần thiết.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường yêu cầu Trung tâm Chuyển đổi số sau khi hoàn tất thí điểm thành công tại hai nút giao này, phải khẩn trương đề xuất UBND TPHCM về kế hoạch nhân rộng, áp dụng ứng dụng AI để quản lý các công trình đang thi công khác trên toàn thành phố.

Đồng thời, chuẩn bị nội dung để giới thiệu ứng dụng AI này tại các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu TPHCM lần thứ I.

Các Ban Quản lý dự án có trách nhiệm yêu cầu tất cả nhà thầu và các đơn vị khác trong khu vực cung cấp đầy đủ dữ liệu (camera, BIM/GIS, kế hoạch chi tiết từng ngày về nhân lực, thiết bị, công việc) cho Trung tâm Chuyển đổi số. Các đơn vị phải tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành về ứng dụng BIM (Mô hình thông tin xây dựng) trong quản lý dự án.

Ngoài ra, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số báo cáo kết quả thực hiện tại nút giao An Phú và Tân Vạn, từ đó đề xuất xây dựng phần mềm Quản lý dự án toàn diện, áp dụng cho tất cả các dự án trọng điểm của TP.HCM đến năm 2030. Báo cáo này phải được trình lên UBND thành phố trong tháng 11/2025.