Người dân vất vả vượt sình lầy sau mưa trên con đường đang cải tạo ở TPHCM

Đường Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung, TPHCM) đang thi công, nhiều đoạn sình lầy sau mưa khiến người dân đi lại khó khăn, có trường hợp té ngã.