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Thứ Ba, 22/09/2026 - 05:30

Cầu gần 1.850 tỷ đồng hợp long, tăng tốc về đích cuối năm

Xuân Minh

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Sau gần 3 năm thi công, cầu Đuống mới có tổng mức đầu tư gần 1.850 tỷ đồng đã hợp long nhịp chính, bước vào giai đoạn hoàn thiện để hướng tới thông xe cuối năm 2026.

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