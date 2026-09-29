Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Cục CSGT phối hợp xác định các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn.

Động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 482 ngày 14/9 về việc rà soát quy định khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị CSGT xác định cụ thể các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt lỗi không tuân thủ khoảng cách an toàn. Ảnh minh họa: Đình Hiếu.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tại thông báo trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan đặt biển báo tại những đoạn cao tốc có áp dụng xử phạt hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn. Việc đặt biển nhằm giúp người điều khiển phương tiện nhận biết, chấp hành đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo này, ngày 18/9, Bộ Xây dựng có văn bản giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục CSGT triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Trong văn bản mới, Cục Đường bộ đề nghị Cục CSGT cung cấp các vị trí trên đường cao tốc có áp dụng xử phạt hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn trước ngày 10/10/2026.

Danh sách này sẽ được sử dụng làm cơ sở để Cục Đường bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan lắp đặt báo hiệu đường bộ và vạch kẻ đường phục vụ việc xác định khoảng cách an toàn trên đường cao tốc.

Việc xác định cụ thể các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt được đặt ra trong bối cảnh quy định về khoảng cách an toàn đang được rà soát để phù hợp hơn với điều kiện thực tế của từng tuyến đường.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Đối với đường cao tốc, khoảng cách này có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo đủ thời gian để xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc dừng đột ngột.