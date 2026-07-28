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Thứ Ba, 28/07/2026 - 19:24

Người hâm mộ xếp hàng dài săn vé xem tuyển Việt Nam đấu Singapore

Xuân Minh

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Ngày đầu bán vé trực tiếp trận Việt Nam - Singapore, hàng trăm CĐV đã đến VFF xếp hàng từ sớm dù nắng nóng để mua vé vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển tại ASEAN Cup 2026.

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