Người hâm mộ xếp hàng dài săn vé xem tuyển Việt Nam đấu Singapore

Ngày đầu bán vé trực tiếp trận Việt Nam - Singapore, hàng trăm CĐV đã đến VFF xếp hàng từ sớm dù nắng nóng để mua vé vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển tại ASEAN Cup 2026.