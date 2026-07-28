Sẽ thắng

Không thể phủ nhận rằng tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế trước cuộc tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/7 trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Điều đầu tiên là chất lượng nhân sự, dù vẫn còn thiếu một số cái tên nhưng tuyển Việt Nam lúc này vẫn được đánh giá mạnh và đồng đều bậc nhất giải đấu, đặc biệt là hàng công với bộ ba Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc.

Tuyển Việt Nam đang sở hữu lực lượng vượt trội nên không e ngại Singapore trong lượt trận thứ 2 ASEAN Cup 2026.

Không chỉ mạnh ở từng cá nhân, tuyển Việt Nam còn cho thấy chiều sâu đội hình đáng kể. Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị vẫn đảm bảo được cường độ chơi bóng và tạo ra khác biệt. Đây là điều Singapore khó có thể sánh bằng.

Bên cạnh đó, ngoài lợi thế sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng có quãng nghỉ dài hơn để hồi phục và chuẩn bị, trong khi Singapore vừa phải ra sân gặp Timor Lester (thắng 2-0) vào tối 27/7

Tất nhiên, Singapore chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu khi sở hữu lối chơi giàu thể lực, tổ chức tốt và luôn biết cách gây khó khăn cho các đội bóng mạnh hơn. Nhưng nếu xét trên mọi khía cạnh, từ chất lượng đội hình, phong độ đến lợi thế sân bãi…, cửa chiến thắng dành cho tuyển Việt Nam là rất sáng.

HLV Kim Sang Sik cần làm gì để thắng đẹp

Trong 2 trận gần nhất, Patrik Lê Giang đều giữ sạch mành lưới, nhưng không thể che lấp những vấn đề mà hàng thủ tuyển Việt Nam đã bộc lộ.

Trước Myanmar, đội khách nhiều lần khai thác thành công khoảng trống ở hai biên để tạo ra những pha bóng nguy hiểm. Đến trận gặp Timor Leste, đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, điều đó lại tái diễn.

Không chỉ hai biên, khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và trước mặt các trung vệ cũng nhiều lần bị khai thác. Khi tuyến giữa không kịp lùi về sau các tình huống phản công hàng thủ của HLV Kim Sang Sik ngay lập tức phải đối mặt với khó khăn.

Nhưng để thắng đẹp thì phải khác.

Với Myanmar rồi tới Timor Leste, tuyển Việt Nam đã không bị thủng lưới, nhưng trước Singpore thì chưa chắc khi đội bóng đảo quốc Sư tử có các chân sút biết tận dụng cơ hội tối hơn, đặc biệt trong các tình huống bóng bổng.

Khả năng không chiến luôn là một trong những điểm mạnh nhất của Singapore nhiều năm qua. Nếu tiếp tục để đối thủ thoải mái tạt bóng từ hai biên hoặc khai thác khoảng trống trước hàng phòng ngự, tuyển Việt Nam sẽ phải trả giá.

HLV Kim Sang Sik đang sở hữu một hàng công đang đủ mạnh để ghi nhiều hơn đối thủ và giành trọn 3 điểm. Nhưng muốn thắng đẹp, muốn có thêm một trận giữ sạch lưới và gửi lời khẳng định đến các ứng viên vô địch khác, HLV Kim Sang Sik sẽ phải có những điều chỉnh triệt để với hàng phòng ngự của đội nhà.

Gặp Singapore, chiến thắng có lẽ không phải mục tiêu cao nhất mà còn cần cho thấy một màn trình diễn thuyết phục, chắc chắn hơn nữa để giúp người hâm mộ yên tâm với tuyển Việt Nam trên hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.

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