Trước trận đấu với Singapore trong khuôn khổ lượt thứ 2 bảng A ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik quyết định cho tuyển Việt Nam tập kín.

Ngoài việc giúp các cầu thủ có sự tập trung cao nhất, hướng tới cuộc tiếp đón quan trọng trước Singapore, rõ ràng HLV Kim Sang Sik cũng có những mục đích riêng của mình, đặc biệt là vấn đề chuyên môn.

Tuyển Việt Nam tập kín trong 2 ngày. Ảnh: Nam Nam

Tuyển Việt Nam thắng tưng bừng 7-0 trong trận ra quân, nhưng đó chưa phải là một màn trình diễn hoàn hảo của nhà ĐKVĐ. Dù hàng công đội bóng áo đỏ ghi dấu ấn, hàng phòng ngự vẫn để lộ những khoảng trống phía sau tiền vệ phòng ngự và hai cánh.

HLV Kim Sang Sik có lý do để lo ngại bởi đây không phải là những vấn đề mới ở tuyển Việt Nam, mà đã nhìn thấy rõ ở trận giao hữu với Myanmar trước khi bước vào ASEAN Cup 2026.

Vì vậy, một trong những vấn đề mà tuyển Việt Nam cần phải điều chỉnh, cải thiện chính là sơ hở khi chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Việc sử dụng con người như nào, bố trí ra sao trên sân, đương nhiên phải được giữ kín ở thời điểm chuẩn bị cho trận đối đầu với Singapore.

HLV Kim Sang Sik còn nhiều chiêu. Ảnh: S.N

Ngoài việc gia cố hàng phòng ngự, tuyển Việt Nam có thể cũng sử dụng thêm những phương án tấn công nhằm giải quyết Singapore. Ở trận thắng Timor Leste, dù ghi 7 bàn thắng nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik khai thác rất ít các tình huống cố định, hay những pha áp sát nhanh của tuyến 2, mỗi khi bóng được cầu thủ đối phương phá lên.

Đây đều là điểm mạnh, sở trường của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik, và không có lý do gì nhà ĐKVĐ lại bỏ qua 'chiêu tủ' này. Trước một Singapore khó nhằn hơn, tổ chức hàng phòng ngự tốt hơn so với Timor Leste, "Những chiến binh sao vàng" buộc phải sử dụng thêm nhiều phương án tấn công, trong đó có đá phạt góc, đá phạt cố định...

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