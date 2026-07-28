Trong trận ra quân ASEAN Cup 2026, Indonesia đánh bại Campuchia 5-1, với cú hat-trick của tiền đạo 19 tuổi Mitchell Baker. Các bàn thắng của cầu thủ sinh năm 2007 đều thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao.

Ngay ở phút thứ 6, từ quả đá phạt của Thom Haye, Mitchell Baker bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ 9 phút sau, từ quả căng ngang của đồng đội, Baker sử dụng tốc độ vượt qua hai hậu vệ Campuchia trước khi đặt lòng chính xác nhân đôi cách biệt.

Mitchell Baker toả sáng ngay trận mở màn của Indonesia. Ảnh: PSSI

Với chiều cao vượt trội, Mitchell Baker tiếp tục khiến lưới của Campuchia phải rung lên, với cú đánh đầu nâng tỉ số lên 4-1 ở phút 56. Sau khi hoàn tất hat-trick, anh được rút ra nghỉ.

Dù chỉ có hơn 50 phút thi đấu trên sân, nhưng chân sút mang hai dòng máu Indonesia - Australia chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh trở thành người thứ 2 tại ASEAN Cup 2026 lập hat-trick, sau tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của tuyển Việt Nam.

Sở hữu kỹ thuật, tốc độ, sự càn lướt, khả năng không chiến, sao trẻ Indonesia chính là mối đe doạ với hàng phòng ngự tuyển Việt Nam trong trận "chung kết" bảng A, diễn ra vào ngày 3/8 tới. Ngay từ thời điểm này, HLV Kim Sang Sik có lẽ đã phải tính đến các phương án khoá chặt Mitchell Baker, nếu như không muốn nhận một kết quả thiếu tích cực ở cuộc đối đầu trên sân khách.

Mitchell Baker chỉ mới nhận quốc tịch Indonesia cách đây ít ngày. Ảnh: PSSI

Mitchell Baker sinh ra tại Australia và đang thuộc biên chế CLB Vermont Green của Mỹ. Anh trở thành công dân Indonesia sau lễ tuyên thệ nhập quốc tịch vào ngày 13/7/2026. Tiền đạo 19 tuổi có ông ngoại sinh tại Yogyakarta, còn bà ngoại sinh tại Semarang, Indonesia.

Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của Mitchell Baker trong màu áo tuyển Indonesia. Trước thềm ASEAN Cup 2026, anh từng ghi một bàn trong chiến thắng 3-0 của đội bóng xứ Vạn đảo trước Bali United ở trận giao hữu.

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