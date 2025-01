Nơi chào đón thế giới đến với Khánh Hoà

Công ty cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC) được thành lập ngày 5/2/2016, có nhiệm vụ vận hành và kinh doanh khai thác công trình Nhà ga hành khách quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, với sứ mệnh “Chào đón cả thế giới đến với Khánh Hòa bằng dịch vụ xứng tầm đẳng cấp quốc tế”.

Ngày 30/6/2018, công trình Nhà ga hành khách quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được khánh thành với thiết kế kiến trúc độc đáo trên hình tượng tổ chim yến, một đặc sản văn hoá của vùng đất Khánh Hoà, được vinh danh giải bạc kiến trúc quốc gia trong năm đó.

Năm 2024, Nhà ga hành khách quốc tế Cam Ranh đã phục vụ hơn 4,3 triệu lượt khách, 27.000 chuyến bay

Với quy mô đầu tư đưa vào khai thác 70 quầy thủ tục check-in, 22 quầy thủ tục xuất cảnh, 28 quầy thủ tục nhập cảnh, 8 máy soi chiếu an ninh, 8 băng chuyền đi và 4 băng chuyền đến và nhiều hệ thống dịch vụ tiện ích hiện đại khác, Nhà ga hành khách quốc tế Cam Ranh đạt sản lượng phục vụ 6,5 triệu khách, phục vụ hơn 30 hãng hàng không và 80 điểm đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới năm 2019 (vượt 1,62 lần công suất thiết kế), xếp hạng thứ 2 về sự hài lòng của hành khách về chất lượng dịch vụ tại Việt Nam

Với kết quả đó, Nhà ga CRTC đã được bình chọn là Top 5 Nhà ga hành khách quốc tế công suất 4-10 triệu khách tốt nhất thế giới tại hội thảo Phát triển đường bay Châu Á tại Cebu, Philippines năm 2019 và hội thảo Phát triển đường bay Châu Á tại Langkawi, Malaysia năm 2024.

Nhà ga quốc tế Cam Ranh sẽ tiếp tục khẳng định vị thế, đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ đẳng cấp trong nước, đưa các dịch vụ tiệm cận với các tiêu chuẩn của cảng hàng không quốc tế 5 sao trong khu vực Châu Á và thế giới

Vào thời điểm đại dịch Covid-19, Nhà ga quốc tế Cam Ranh phải ngừng khai thác, nhưng vẫn luôn nỗ lực thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, ưu tiên áp dụng các biện pháp an toàn và sức khỏe cho tất cả du khách, đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của địa phương để tổ chức, phục vụ các chuyến bay cách ly đưa công dân từ nước ngoài về thông qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Số liệu của CRTC cho biết, năm 2024, Nhà ga hành khách quốc tế Cam Ranh đã phục vụ hơn 4,3 triệu lượt khách, 27.000 chuyến bay, đạt mức tăng trưởng sản lượng vượt 79% so với năm 2023 và 38% so với kế hoạch đặt ra. Mặc dù so với thời kỳ trước đại dịch Covid-19, con số này vẫn còn cách biệt, nhưng đà phục hồi rất rõ nét.

“Con số này đã tiến gần đến các tiêu chuẩn hoạt động của nhiều cảng hàng không quốc tế hàng đầu khu vực, sẵn sàng cạnh tranh cùng những sân bay lớn trên thế giới về mức độ tăng trưởng và chất lượng phục vụ”, đại diện công ty CRTC khẳng định.

Sân bay quốc tế Cam Ranh được đầu tư xây dựng hiện đại

Ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao trải nghiệm hành khách

Với mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa công nghệ hiện đại vào thực tiễn và giúp CRTC nhanh chóng kết nối với các hãng hàng không và sân bay trên thế giới, vừa qua, CRTC và Công ty Changi Airport International (CAI) - nhà đầu tư, quản lý sân bay Changi (Singapore), đã ký kết thỏa thuận hợp tác về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ phi hàng không và hỗ trợ phát triển đường bay quốc tế của Sân bay Quốc tế Cam Ranh. Trong đó, Changi là một trong những sân bay hàng đầu thế giới được biết đến với chất lượng dịch vụ hoàn hảo, liên tiếp nhiều năm liền được Skytrax xếp hạng nằm trong những sân bay tốt top đầu thế giới.

Sự hợp tác giữa CRTC và CAI được đánh giá có tính bước ngoặt, đánh dấu một cột mốc quan trọng để Nhà ga quốc tế Cam Ranh nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các công nghệ tiên tiến, như hệ thống check-in, xuất nhập cảnh, hoàn thuế giá trị gia tăng tự động…, góp phần nâng cao trải nghiệm cho hành khách và đẩy mạnh khả năng cạnh tranh của Cảng HKQT Cam Ranh tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để CRTC có những thay đổi mạnh trong việc tổ chức quản lý, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp kết nối với nhiều sân bay lớn trên toàn cầu và thu hút thêm các đối tác nước ngoài.

Theo thỏa thuận, trong thời gian hợp tác, CRTC sẽ cùng CAI cải thiện trải nghiệm của hành khách tại Sân bay quốc tế Cam Ranh, cũng như thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của Nhà ga T2, hướng tới mục tiêu đón 8-10 triệu lượt khách mỗi năm, hành khách cũng sẽ được trải nghiệm không gian, chỗ nghỉ ngơi xanh, hiện đại.

Trong năm 2024, CRTC đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hợp tác với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp quốc tế để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động điều hành khai thác và kinh doanh dịch vụ. Những đổi mới này giúp Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, góp phần củng cố vị thế của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trở thành một trong những cửa ngõ hàng không quan trọng trong khu vực và của Việt Nam.

Năm 2025, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế, đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ đẳng cấp trong nước, đưa các dịch vụ tiệm cận với các tiêu chuẩn của cảng hàng không quốc tế 5 sao trong khu vực Châu Á và thế giới.

Bùi Huy