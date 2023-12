{"article":{"id":"2223618","title":"Nhà hàng gây sốc với dịch vụ 'ăn tát' để thu hút thực khách","description":"NHẬT BẢN - Một nhà hàng izakaya đã bị chỉ trích vì cung cấp dịch vụ gây tranh cãi khi cho nữ nhân viên tát vào mặt khách hàng trước khi dùng bữa.","contentObject":{"videoUrl":"<iframe width='560' height='315' src='https://embed.vietnamnet.vn/v/00UZZS.html' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>","content":"<p>Nhà hàng Shachihoko-ya izakaya ở thành phố Nagoya chuyên phục vụ đồ ăn nhẹ kèm theo những cái tát nồng nhiệt từ các nhân viên nữ. Dịch vụ kỳ lạ này được cho là đã vực dậy hoạt động kinh doanh của cơ sở, thu hút ngày càng nhiều thực khách sẵn sàng thử trải nghiệm đau đớn. </p>

<p>Sau khi đoạn video được đăng tải trên kênh YouTube \"Tiết kiệm tiền ở Nhật Bản\" thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội, nhà hàng cho biết họ đã không còn cung cấp dịch vụ tát vào mặt thực khách. Không rõ dịch vụ này được cung cấp từ khi nào và kết thúc khi nào.</p>

<p>\"Nhà hàng Shachihoko-ya hiện không cung cấp dịch vụ tát vào mặt khách hàng. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của các bạn, nhưng hiện chúng tôi không thể tiếp nhận khách hàng tới để được tát. Chúng tôi không ngờ video cũ thu hút sự chú ý như vậy, làm ơn hãy lưu ý trước khi tới nhà hàng.\", thông báo được nhà hàng đăng tải trên mạng xã hội X.</p>

