Nhiều người đàn ông Hàn Quốc bỏ rơi con với phụ nữ Philippines

Nhiều bà mẹ đơn thân tại Philippines đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội để tìm cha cho con mình, sau khi những người đàn ông Hàn Quốc cắt đứt liên lạc và bỏ lại đứa trẻ mà không chu cấp tài chính.