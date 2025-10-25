Nhật Bản: Nhóm phụ nữ hợp sức khống chế kẻ chụp lén trên tàu điện

Nhóm phụ nữ cùng hợp sức khống chế một người đàn ông bị bắt quả tang quấy rối và chụp lén phụ nữ trên tàu điện tại Nhật Bản. Một người đàn ông mặc áo sơ mi cũng tham gia áp chế và ngồi đè lên người thủ phạm cho đến khi nhân viên nhà ga tới.