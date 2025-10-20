Những con sư tử sa mạc Namibia tìm đường trở lại bờ biển

Sư tử sa mạc Namibia là những con sư tử duy nhất trên hành tinh săn mồi trên bãi biển. Vốn là giống loài sống trên sa mạc khô cằn, chúng đã thích nghi một cách phi thường để vật lộn với biến đổi khí hậu và suy giảm nguồn thức ăn.