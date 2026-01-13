Khu Tây Sơn, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh nổi tiếng với những vườn trồng mai vàng Yên Tử với số lượng lớn. Tại đây, các hộ dân đang tất bật với những công việc chăm sóc cuối cùng để cây nở hoa và bán vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Gia đình ông Phạm Khắc Huyến là một trong những hộ dân trồng mai vàng Yên Tử lâu năm tại địa phương. Ông cho biết, toàn bộ 2ha vườn của gia đình trồng mai vàng, bán gối vụ vào mỗi dịp Tết.

Với hơn 10.000 gốc mai, năm nay gia đình ông Huyến có hơn 500 cây đạt tiêu chuẩn để bán dịp Tết Nguyên đán; trong đó phần lớn là các cây cỡ vừa và nhỏ, chỉ một số ít cây cổ thụ có giá trị cao.

Cây mai vàng Yên Tử được khách hỏi mua với giá 900 triệu đồng tại vườn nhà ông Phạm Khắc Huyến. Ảnh: Phạm Công

Đặc biệt trong số đó, vườn của ông Huyến có cây mai vàng Yên Tử cổ thụ đã có khách hỏi mua với giá 900 triệu đồng. Cây mai này được trồng hơn 20 năm trước, cao 4,6m, tán cây rộng 4,2m, gốc to, nhiều nụ hoa và được đặt tên là "Dáng Làng Việt".

Hiện tại, cây nhìn như những cành củi khô, nhưng chỉ nửa tháng nữa, cây sẽ "lột xác" bung hoa vàng tươi, lá non đâm chồi.

Cây mai vàng Yên Tử được khách chốt với giá 200 triệu đồng. Ảnh: Phạm Công

Ngoài ra, ông Huyến đã chốt được cho khách một cây mai vàng với giá 200 triệu đồng, mặc dù cây chưa ra lá và hoa.

"Tôi không đem cây ra chợ hoa mà khách đến tận vườn để mua, giá bán từ 500.000 đồng đến vài trăm triệu đồng một cây. Trung bình mỗi dịp Tết Nguyên đán, gia đình tôi thu về khoảng 500 triệu đồng từ việc bán cây", ông Huyến nói.

Ông Phạm Khắc Huyến có hơn 20 năm trồng mai vàng Yên Tử, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng từ bán cây dịp Tết. Ảnh: Phạm Công

Chia sẻ về kinh nghiệm trồng mai vàng Yên Tử, ông Huyến bật mí, để cây đạt tiêu chuẩn thì ngay từ đầu năm đã phải bắt tay vào công việc như vặt lá, hoa, chăm bón, thuê thợ về cắt tỉa, tạo dáng.

Dịp gần cuối năm, cây sẽ được đưa ra vị trí khác (người dân gọi là đảo bầu) để cằn cây, từ đó giúp ra hoa nhiều và đúng thời điểm. Mỗi cây sẽ có tư chất khác nhau, để đánh giá một cây mai vàng Yên Tử đẹp, người trồng phải căn cứ vào nhiều yếu tố như dáng cây, độ bền của hoa, số lượng cánh hoa đạt chuẩn. Vì vậy, việc chăm sóc đòi hỏi rất nhiều công sức.

Cả khu vườn mai vàng Yên Tử nhìn như những cành củi khô nhưng ẩn bên trong đã có nụ hoa chờ ngày bung cánh. Ảnh: Phạm Công

Do nhà chỉ có hai vợ chồng nên việc chăm sóc vườn cây ông bà phải thuê nhân công trong vùng và nhiều nơi khác, mỗi năm chi phí phân bón và nhân công cũng hết vài trăm triệu đồng, ông cho hay.

Những cây mai được uốn nắn dáng đẹp đạt tiêu chuẩn để bán vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Phạm Công

Theo ông Đỗ Xuân Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Tây Sơn, cả khu có 82 hộ dân, trong đó có 62 hộ trồng mai vàng Yên Tử. Thu nhập từ việc trồng mai rất tốt, giúp phát triển kinh tế ở địa phương.

Ngoài những cây cỡ lớn, mai vàng Yên Tử còn được trồng bonsai, giá lên đến vài triệu đồng/cây. Ảnh: Phạm Công

"Địa phương đang xây dựng đề án để phát triển mô hình làng nghề trồng mai nhằm định hướng lâu dài cho bà con phát triển kinh tế. Hiện đã có thế hệ trẻ kế cận nghề truyền thống. Lớp trẻ phát huy nghề địa phương tốt hơn khi tiếp thu được nhiều kỹ thuật tiên tiến, khéo tay và tận dụng được công nghệ 4.0 trong việc buôn bán trên mạng xã hội", ông Dũng cho biết.