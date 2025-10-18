Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và 11, mưa lớn kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình dâng cao, gây ngập lụt nhiều khu vực ven sông.

Tại phường Vị Khê, nước sông Hồng và sông Đào dâng cao đã làm ngập hơn 43ha diện tích trồng hoa, cây cảnh ven đê, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Bà Vũ Thị Hành (trú tại phường Vị Khê) cho biết, gia đình bà trồng 2 sào cây công trình ngắn ngày như chuỗi ngọc, lá màu, cẩm tú... ở khu vực ngoài đê bối sông Hồng. Trận lũ vừa qua đã nhấn chìm toàn bộ diện tích cây trồng của gia đình, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Nước lũ dâng cao gây thiệt hại nặng nề cho người dân trồng cây cảnh ven đê.

“Nước lũ lên nhanh quá, tôi không kịp trở tay. Công sức chăm bón mấy tháng trời coi như mất trắng. Năm ngoái gia đình tôi cũng thiệt hại hơn 100 triệu đồng; năm nay, khi cây sắp đến lứa được bán thì lại bị lũ cuốn trôi. Tôi tiếc công, tiếc của, mấy đêm liền chẳng ngủ nổi”, bà Hành chia sẻ.

Cùng chung cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Hằng (trú phường Vị Khê) kể rằng gia đình bà cũng bị nước lũ nhấn chìm hơn 5 sào cây công trình ngắn ngày.

Đứng nhìn vườn cây bị nước lũ xóa sổ, bà Hằng thở dài: “Thiệt hại nhiều quá, nhưng thiên tai thì đành chấp nhận chứ biết làm sao. Quanh đây, nhà nào cũng bị thiệt hại, ít thì mấy chục triệu, nhiều thì hàng trăm triệu đồng”.

Phường Vị Khê nổi tiếng với nghề trồng hoa, cây cảnh có lịch sử hàng trăm năm, được nối tiếp, phát triển qua nhiều thế hệ, tạo sinh kế và mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Hiện, toàn phường có hơn 95% hộ dân gắn bó với nghề truyền thống này.

Những bầu cây chết khô vứt la liệt ngoài cánh đồng.

Sản phẩm hoa, cây cảnh của phường Vị Khê rất đa dạng, từ đào, quất, cây cảnh nghệ thuật, bonsai đến các loại cây công trình. Thị trường tiêu thụ của hoa, cây cảnh Vị Khê cũng ngày càng mở rộng, không chỉ phục vụ nhu cầu trong tỉnh mà còn có mặt ở khắp các thị trường trong cả nước, góp phần khẳng định thương hiệu làng nghề cây cảnh lâu đời, nổi tiếng bậc nhất miền Bắc.

Ngay sau khi nước lũ rút, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục nhằm sớm khôi phục sản xuất.

Những ngày này, trên các bãi bồi ven sông, người dân phường Vị Khê đang tất bật dọn dẹp, cải tạo đất, nhanh chóng khôi phục sản xuất với hi vọng kịp trồng lứa cây mới phục vụ mùa Tết.

Sau vài ngày thất thần, bà Hành lại tự nhủ “con người còn là còn của” rồi xắn tay dọn cây hư hỏng, chuẩn bị đất để trồng lứa mới. Sau mưa lũ, giống cây vừa khan hiếm vừa đắt đỏ nên bà đành vay mượn thêm để gây dựng lại vườn.

Bà Hành trồng các loại hoa, cây cảnh ngắn ngày, mong kịp vụ Tết.

“Nhà tôi chuyên trồng các loại cây làm đường viền, trang trí sân vườn, khuôn viên công trình, vườn hoa, đường phố. Những loại cây này thuộc nhóm ngắn ngày, nhưng cũng phải mất từ 4-6 tháng mới cho thu hoạch. Nếu thời tiết thuận lợi, có giống để trồng lại ngay và chăm sóc tốt thì vẫn kịp vụ Tết”, bà nói.

Ngay gần đó, bà Nguyễn Thị Thơm (trú phường Vị Khê) cũng đang khẩn trương vệ sinh đồng ruộng để tái sản xuất.

Bà Thơm cho hay: "Nhà tôi bị ngập 3 sào cây cảnh ngắn ngày. Mấy hôm nay tranh thủ trời tạnh ráo, tôi ra ruộng thu dọn cây chết và dọn đất, cố gắng trồng lứa mới nhanh nhất có thể để kịp có hàng bán Tết".

Dù còn nhiều khó khăn, người dân phường Vị Khê vẫn đang nỗ lực từng ngày để hồi sinh những vườn cây sau lũ. Với họ, mỗi luống đất được gieo trồng lại là khởi đầu cho niềm hi vọng về một mùa Tết đủ đầy, sau những ngày thiên tai tàn phá.