Rùng mình trước lời khai của trùm buôn người ở Myanmar

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vừa công bố lời khai của Wei Huairen- trùm tội phạm gốc Hoa khét tiếng tại Kolang, Myanmar. Hắn thừa nhận điều hành các đường dây buôn người, mại dâm, cờ bạc và lừa đảo qua mạng, thu về hàng trăm triệu tệ.