Ngày 2/7/1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI, Quốc hội quyết định đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bước phát triển mới của thành phố trong tiến trình cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong 50 năm kể từ ngày mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM đã đầu tư hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn, tạo động lực mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.