Sáng 29/6, triển lãm ảnh với chủ đề Sài Gòn - Gia Định - TPHCM: Bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình khai mạc tại công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn).
Đây là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với gần 200 hình ảnh, tư liệu, triển lãm tái hiện hành trình hơn ba thế kỷ hình thành, đấu tranh và phát triển của Sài Gòn - Gia Định - TPHCM. Không gian trưng bày dẫn dắt người xem qua các dấu mốc lịch sử tiêu biểu, từ những phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, Nam Bộ kháng chiến năm 1945 đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết triển lãm là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của thành phố, tôn vinh những thành tựu đạt được trong 50 năm qua, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, phát triển trong mỗi người dân.
Theo ông Cường, việc mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, đồng thời cũng là động lực để TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và hướng tới mục tiêu phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.