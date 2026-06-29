Sáng 29/6, triển lãm ảnh với chủ đề Sài Gòn - Gia Định - TPHCM: Bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình khai mạc tại công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn).

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với gần 200 hình ảnh, tư liệu, triển lãm tái hiện hành trình hơn ba thế kỷ hình thành, đấu tranh và phát triển của Sài Gòn - Gia Định - TPHCM. Không gian trưng bày dẫn dắt người xem qua các dấu mốc lịch sử tiêu biểu, từ những phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, Nam Bộ kháng chiến năm 1945 đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975.

Bà Nguyễn Thị Thanh, 78 tuổi xúc động tại triển lãm.

Tháng 2/1859, thực dân Pháp nổ súng tấn công thành Gia Định, mở đầu hơn 80 năm đấu tranh kiên cường của quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định chống ách đô hộ thực dân, trở thành một giai đoạn lịch sử đầy biến động và hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết triển lãm là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của thành phố, tôn vinh những thành tựu đạt được trong 50 năm qua, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, phát triển trong mỗi người dân.

Theo ông Cường, việc mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, đồng thời cũng là động lực để TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và hướng tới mục tiêu phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngày 3/12/1973, các chiến sĩ Đặc công Rừng Sác tiến công Kho xăng dầu Nhà Bè, gây tiếng vang lớn trong nước và quốc tế, góp phần tạo bước chuyển có lợi cho cách mạng Việt Nam.

Ông Hoàng Văn Hưng, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khu phố Ba Son, cho biết ông cảm thấy xúc động và tự hào khi nhìn lại bức ảnh các chiến sĩ Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Theo ông, đó là khoảnh khắc lịch sử không thể nào quên đối với những người lính Cụ Hồ.

Ngày 2/7/1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI, Quốc hội quyết định đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bước phát triển mới của thành phố trong tiến trình cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ngày 28/7/2000, lãnh đạo Chính phủ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TPHCM, đánh dấu sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam.

TPHCM hiện đại - nghĩa tình qua từng khung hình.