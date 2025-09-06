Nói đến thắng cảnh các tỉnh địa đầu Tổ quốc không thể không nhắc tới sông Nho Quế, một trong những danh thắng nổi tiếng của vùng cao nguyên đá Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang).

Cùng với cung đường đèo Mã Pí Lèng và Hẻm Tu Sản, dòng sông này tạo thành hành trình khám phá mơ ước của mọi tín đồ du lịch. Khung cảnh thiên nhiên nơi đây đẹp tựa chốn tiên bồng, nơi sông nước, núi non như hòa lại thành một.