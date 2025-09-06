Photo Gallery
NHỮNG ĐỊA DANH BIỂU TƯỢNG CỦA TỈNH, THÀNH VIỆT NAM
Mỗi tỉnh, thành trên dải đất hình chữ S đều sở hữu nhiều địa danh và công trình mang tính biểu tượng, như dấu mốc sống động ghi lại quá trình hình thành và phát triển qua từng giai đoạn lịch sử.
Nói đến thắng cảnh các tỉnh địa đầu Tổ quốc không thể không nhắc tới sông Nho Quế, một trong những danh thắng nổi tiếng của vùng cao nguyên đá Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang).
Cùng với cung đường đèo Mã Pí Lèng và Hẻm Tu Sản, dòng sông này tạo thành hành trình khám phá mơ ước của mọi tín đồ du lịch. Khung cảnh thiên nhiên nơi đây đẹp tựa chốn tiên bồng, nơi sông nước, núi non như hòa lại thành một.
Nằm trên đường biên giới Việt - Trung, thác Bản Giốc (tỉnh Cao Bằng) được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam, là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á và là thác nước nằm trên đường biên giới lớn thứ tư thế giới.
Thác Bản Giốc cao hơn 60m, phần dốc dài nhất 30m. Thác chia thành nhiều tầng đá vôi nối tiếp nhau và trải rộng đến cả trăm mét. Giữa thác có mô đất rộng với nhiều cây xanh bao phủ, chia con sông thành ba nhánh khác nhau. Ảnh: Hoàng Hải Thịnh.
Từ lâu, Tháp Rùa hồ Gươm (Hà Nội) đã trở thành biểu tượng du lịch quen thuộc với người dân và du khách.
Tháp được xây dựng trên một gò đất rộng khoảng 350m2, chiều cao từ nền gò đất lên đến đỉnh là 8,8m.
Tháp hình chữ nhật. Tầng một có chiều dài 6,28m có 2 mặt hướng Đông và Tây, mỗi mặt có 3 cửa. Chiều rộng 4,54m, mỗi mặt có 2 cửa. Các cửa đều được xây cuốn, đỉnh thuôn nhọn. Tầng hai có chiều dài 4,8m, rộng 3,64m và có kiến trúc giống như tầng một.
Tầng ba có chiều dài 2,97m, rộng 1,9m. Tầng này chỉ mở một cửa hình tròn ở mặt phía Đông, đường kính 0,68m, phía trên cửa có 3 chữ Quy Sơn tháp tức là tháp Núi Rùa. Tầng đỉnh có nét giống một vọng lâu, vuông vức, mỗi bề 2m.
Nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh, vịnh Hạ Long có diện tích 1.553 km2, bao gồm 1.969 hòn đảo (trong đó 980 hòn đảo đã có tên).
Đây là nơi tập trung rất nhiều đảo đá, hang động và bãi tắm đẹp nổi tiếng. Vẻ đẹp của Hạ Long được tạo nên từ 3 yếu tố: đá, nước và bầu trời. Hệ thống đảo đá ở Hạ Long muôn hình vạn trạng quyện với trời biển, tạo nên một bức tranh thủy mặc.
Khánh thành vào năm 1994, thủy điện Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) là một trong những nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Đến đây, du khách thường chọn du lịch hồ Hòa Bình, địa danh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch Khu du lịch quốc gia, trải dài trên 200km từ thành phố Hoà Bình (cũ) tới tỉnh Sơn La.
Kiến tạo địa chất nơi đây tạo ra hệ thống hang động kỳ bí với vô vàn khối nhũ đá mang dáng vẻ khác nhau và sắc màu huyền ảo. Trên hồ có những vịnh nước nhỏ, trong xanh suốt bốn mùa với hai bên bờ là những cánh rừng bạt ngàn cùng hệ động, thực vật phong phú xen lẫn những bản của người Mường. Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên bức tranh tuyệt mỹ, đẹp hoang sơ, yên bình.
Nằm cách Hà Nội gần 100km về phía nam, Quần thể danh thắng Tràng An trải rộng hơn 2.000ha, được tạo nên bởi các dải núi đá vôi, các hang động kỳ ảo, những ruộng lúa cùng hàng chục di tích lịch sử - văn hóa. Tại đây có nhiều di tích, danh thắng như: Khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư…
Tràng An được ví như một vịnh Hạ Long trên cạn. Tháng 6/2014, UNESCO chính thức ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An vào danh mục Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới – Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.
Sông Nhật Lệ là một trong những địa điểm du lịch biểu tượng của tỉnh Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị). Nơi đây luôn thu hút những du khách yêu thích phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, yên bình. Dòng sông bắt nguồn từ núi U Bò, Co Roi thuộc dãy Trường Sơn chảy ra Biển Đông tại cửa Nhật Lệ. Sông Nhật Lệ dài khoảng 85km, bao gồm hai nhánh chính là sông Long Đại và sông Kiến Giang.
Sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và địa hình thác nước đổ trên biển độc đáo, Hang Rái ở Khánh Hòa khiến du khách đặt chân đến đây phải ngẩn ngơ.
Hang Rái nằm ở phía nam vịnh Vĩnh Hy, dưới chân Vườn Quốc gia Núi Chúa. Sở dĩ địa danh này có tên như vậy là do nơi đây có nhiều loài rái cá sinh sống. Nhiều người thường đến đây đón bình minh để ngắm cảnh sắc thần tiên mỗi khi mặt trời bắt đầu mọc.
Sở hữu đường bờ biển dài, lại nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên Cà Mau có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp điện gió. Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều dự án nhà máy điện gió được đầu tư xây dựng, trong đó Nhà máy Điện gió Bạc Liêu có quy mô lớn, hiện đại. Từ lâu, nơi đây đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, được nhiều người biết đến với cái tên “Cánh đồng điện gió”.
TP Hội An (cũ) nay là địa bàn các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp thuộc TP Đà Nẵng. Đây là một trong những địa danh thu hút du khách bậc nhất miền Trung.
Năm 2024 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của lượng khách tham quan, lưu trú với khoảng 4,426 triệu lượt khách ghé thăm TP Hội An, tăng 6,58% so với cùng kỳ (khách quốc tế ước đạt 3,574 triệu lượt, tăng 11,43% so với cùng kỳ).
Gia Lai có rất nhiều địa danh du lịch đẹp. Một trong số đó là cây cầu Thị Nại vượt biển (còn được gọi là cầu Nhơn Hội). Cầu bắc qua đầm Thị Nại, nối trung tâm phường Quy Nhơn với khu kinh tế Nhơn Hội.
Cầu đầm Thị Nại không chỉ là một công trình giao thông quan trọng, rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa các khu vực, mà còn là một điểm đến thu hút đông đảo du khách bởi vẻ đẹp hiện đại và tầm nhìn bao quát mênh mông.
Tọa lạc tại điểm đầu của đại lộ Nguyễn Hữu Thọ giao với đường Độc Lập (Đắk Lắk), tháp Nghinh Phong không chỉ là biểu tượng văn hóa của vùng đất “hoa vàng trên cỏ xanh” mà còn chứa đựng những giá trị lịch sử. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết “Con rồng cháu tiên” và vẻ đẹp của di tích thắng cảnh quốc gia Gành Đá Đĩa, công trình gồm các phần sân quảng trường hình bán nguyệt, lát đá granite có tổng diện tích 7.190m2.
Chính giữa là tòa tháp được tạo dựng từ những khối đá hình trụ xếp chồng lên nhau và chia thành 2 cụm chính rõ rệt (mỗi cụm gồm 50 cột đá). Cách sắp xếp trong ý tưởng thiết kế này tương ứng với chi tiết 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên non và 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển.
Tuyền Lâm là hồ nước nhân tạo lớn nhất Lâm Đồng với diện tích lên đến 360ha. Xung quanh hồ được bao bọc bởi rất nhiều cây cối xanh um tùm, tạo nên cảnh sắc non nước hữu tình và không khí mát mẻ thu hút đông đảo du khách ghé thăm.
Thời gian lý tưởng nhất để du lịch hồ Tuyền Lâm là vào mùa khô (khoảng tháng 11 đến tháng 6 năm sau), khi khu vực này khô ráo, không quá lạnh và ẩm ướt. Các hoạt động ngoài trời như: cắm trại, câu cá, hay chụp ảnh… dịp này rất thu hút du khách.
TPHCM là một trong những điểm đến du lịch năng động và đa dạng nhất Việt Nam, mang nét pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Nơi đây được coi là “cửa ngõ quốc tế” của Việt Nam với sân bay Tân Sơn Nhất đón hàng triệu khách mỗi năm.
Thành phố luôn sôi động, hoạt động du lịch không bị giới hạn bởi mùa vụ, ban ngày nhộn nhịp, ban đêm rực rỡ. Những năm qua, nhiều trung tâm thương mại lớn như Saigon Centre, Landmark 81, AEON Mall, khu phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện và các quán bar, café rooftop... là những địa điểm thu hút du khách nhất thành phố.
Nói đến Cần Thơ phải nói đến chợ nổi Cái Răng, loại hình chợ độc đáo và đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long không nơi nào khác ở Việt Nam có được. Đây cũng là khu chợ tiêu biểu, sầm uất, nổi tiếng nhất cho nét văn hóa sông nước miền Tây.
Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ được hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, chủ yếu buôn bán các loại nông sản, trái cây, đặc sản của vùng ĐBSCL, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016.
Từ ngày 1/7, Phú Quốc trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang sau quá trình sáp nhập Kiên Giang và An Giang, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đảo ngọc, mở ra nhiều vận hội lớn.
Đặc khu Phú Quốc có tổng diện tích hơn 589km2, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 phường Dương Đông, An Thới và 6 xã Dương Tơ, Hàm Ninh, Cửa Dương, Bãi Thơm, Gành Dầu, Cửa Cạn của thành phố Phú Quốc cũ.
Từ một đảo ngọc bình dị, sống dựa vào nghề biển, nơi đây đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, du lịch năng động, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của vùng ĐBSCL và cả nước.