NHỮNG TUYÊN TRUYỀN VIÊN TỰ VÍ MÌNH NHƯ THẦY MÕ

Anh Quỳnh theo nghề được 16 năm, anh Tuân 12 năm. Từng ấy khoảng thời gian các anh đi hết bản này, thôn nọ. Ngoài chiếu bóng, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, mỗi anh khoác trên xe một chiếc loa, rong ruổi khắp thôn xóm bật loa tuyên truyền, nhắc nhở bà con phòng chống dịch bệnh. Có những ngày đi gần chục tiếng đồng hồ, cứ chạy xe tới ngã ba xóm nào đông đúc là dừng ở đó, mở loa lên cho bà con nghe thấy. Anh Quỳnh kể lại rồi bật cười, ví mình như một ông thầy mõ thời xưa đi rao tin khắp chốn.

Khi được phóng viên hỏi lý do gì các anh theo nghề lâu được đến như vậy, anh Quỳnh cười hiền rồi đáp: "Tôi chẳng biết diễn tả làm sao, đấy là khi nhìn bà con ngồi chăm chú xem những thước phim do chúng tôi chiếu, co ro trong bộ quần áo chẳng đủ ấm nhưng vẫn theo dõi đến cuối buổi... Chỉ mấy khoảnh khắc đó thôi làm tôi cứ bám nghề, bám bản mãi chưa rời".