Viêm họng là một trong những căn bệnh rất phổ biến ở cả trẻ em và người lớn vào mùa đông do thời tiết hanh khô và lạnh giá. Đáng chú ý, một số đồ ăn có thể khiến tình trạng viêm họng trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo Eat This Not That