Bộ Xây dựng đề xuất nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên tối đa 30 triệu đồng/tháng với các trường hợp độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên, hoặc đã ly hôn và chưa tái hôn.