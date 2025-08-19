- Trở lại Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" sau gần 10 năm, cảm xúc trong chị là gì?

Tôi vui vì đây là chương trình rất hay và ý nghĩa. Nhờ sự tiên phong của Điều còn mãi cách đây 16 năm mà sau này, chúng ta ngày càng có thêm nhiều chương trình hòa nhạc.

Lần trở lại này, tôi được giao bài Tiếng hát trên rừng Pác Bó - một tác phẩm quen thuộc mình trình diễn khá nhiều lần.

- Tình hình công việc của chị ra sao?

Tôi khá bận rộn khi vừa đi diễn, thu âm, giảng dạy, nhất là vừa qua một mùa thi cuối kỳ, tốt nghiệp và tuyển sinh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; vừa làm luận án tiến sĩ. Tháng 7 - 9 cũng là thời gian có nhiều ngày lễ kỷ niệm, ca sĩ chúng tôi đều nhận nhiều lời mời biểu diễn.

- Chị làm luận án đến đâu rồi?

Tôi bắt đầu từ năm 2023, đang cố gắng hoàn thành trước tháng 9 tới để năm sau bảo vệ. Tôi tin đề tài mình theo đuổi bổ ích, có đóng góp cho âm nhạc.

- Khi sự nghiệp ca sĩ và giảng viên đều ổn định, chị có còn đặt mục tiêu nào trong âm nhạc hay đã sang lĩnh vực khác?

Tôi đam mê hát đến cháy bỏng từ thuở bé và bây giờ vẫn vậy. Tôi phải hát, nếu không được hát sẽ buồn lắm!

Tôi vẫn thu âm, ra sản phẩm, vẫn phấn đấu và tiến về phía trước chứ. Nhà có phòng thu nên tôi có thể vào thu âm bất cứ lúc nào muốn.

Tôi nhỏ bé lắm. Khi làm luận án tiến sĩ, tôi thấy mình như hạt cát, bé nhỏ vô cùng trước biển học mênh mông. Tôi nghe hết thể loại từ pop, ballad đến jazz, miễn là nhạc hay. Phải nghe để học hỏi và biết các bạn bây giờ thế nào chứ.

Mạng xã hội cũng có nhiều thứ để học, không cứ TikTok là vô bổ. Tôi hay xem các giảng viên quay video ngắn và học được không ít điều hay ho.