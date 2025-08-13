Tùng Dương chắc chắn năm nay sẽ lại thăng hoa với "Điều còn mãi"

- Tùng Dương nhiều năm tham gia "Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi" của Báo VietNamNet. Sự trở lại sau 2 năm vắng mặt của Tùng Dương có gì đặc biệt?

Chắc chắn năm nay Hòa nhạc Điều còn mãi đặc biệt hơn rất nhiều. Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất và 80 năm Quốc khánh, đối với nghệ sĩ sinh ra trong hòa bình như Tùng Dương được tham gia hòa nhạc và cất tiếng hát tại những sân khấu lớn vào ngày 2/9 là vinh dự lớn.

Sau 2 năm Tùng Dương mới thu xếp được lịch quay trở lại. Với Tùng Dương hay các nghệ sĩ tham gia năm nay, chương trình Điều còn mãi có ý nghĩa to lớn. Năm nay hòa nhạc đặc biệt hơn, các bài hát cũng được lựa chọn cẩn thận và kỹ càng hơn. Tùng Dương được giao thể hiện 2 bài hát Sông Đăk Rông mùa xuân về và Một vòng Việt Nam - ca khúc lần đầu tiên sẽ được hát với dàn nhạc giao hưởng.

Phần biểu diễn của Tùng Dương bao giờ cũng mang màu sắc đương đại. Những năm trước Tùng Dương đã biểu diễn Tâm hồn của đá, Chiếc khăn Piêu... đều mang tinh thần pha trộn, giao thoa. Lần này 2 bài hát Tùng Dương thể hiện cũng mang màu sắc như vậy cùng tinh thần tích cực, sôi động.

Chúng tôi phải luyện tập kỹ hơn cho Điều còn mãi ở cột mốc quan trọng này, hát là để ghi dấu ấn chứ không đơn thuần chỉ để có tên trong chương trình. Bằng trách nhiệm của một nghệ sĩ, tôi phải hát sao cho mang đúng tinh thần cả dân tộc hân hoan đón chào dịp lễ kỷ niệm lớn như thế này.

Tùng Dương luôn nhớ kỷ niệm của những mùa hát Điều còn mãi, lần nào cũng dâng trào cảm xúc trong buổi chiều 2/9 được nhận những tràng pháo tay của khán giả. Tùng Dương đã nhiều lần kết hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời và thấy đây là một dàn nhạc chặt chẽ, quy củ dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine rất cẩn thận và chuyên nghiệp. Mọi năm tôi chỉ hát 1 bài nhưng năm nay biểu diễn 2 bài để bù đắp cho những năm vắng mặt.

Tùng Dương rất thích hát với dàn nhạc giao hưởng bởi mang tới một không gian rộng mở với nhiều cung bậc cảm xúc. Quan trọng nhất là phải chặt chẽ với dàn nhạc, không được phép sai và không được phép làm lại.

Bình thường mắc 1-2 lỗi dàn nhạc nhẹ có thể giấu cho ca sĩ mà không ai biết được hoặc có thể hát bù nốt và lơi nhịp nhưng hát với dàn nhạc giao hưởng tập bài không kỹ là sẽ lộ ra ngay. Một ca sĩ muốn biết có trình độ ra sao phải cho hát với dàn nhạc giao hưởng. Vì vậy mỗi lần hát Điều còn mãi, tôi xem như mình đang thi tốt nghiệp thanh nhạc.

Chúng tôi có thể bỏ sô khác để chọn hát ở "Điều còn mãi"

- Tùng Dương so với những ngày đầu hát "Điều còn mãi" giờ đã ở một tầm khác và là một trong những lựa chọn hàng đầu của các chương trình chính thống, các sân khấu lớn đẳng cấp, thậm chí vươn ra quốc tế. Việc mời được Tùng Dương không phải dễ còn cát-sê thì không hề thấp. "Điều còn mãi" là chương trình không bán vé, thù lao không cao vậy điều gì khiến Tùng Dương gác lại nhiều lời mời hậu hĩnh để tham gia?

Tùng Dương đến với Điều còn mãi bằng tâm thế muốn cống hiến để âm nhạc Việt Nam giữ được tinh hoa của dân tộc và sánh bước cùng thời đại. Điều còn mãi tôn vinh những tác phẩm theo chiều dài của lịch sử, thậm chí cả những sáng tác trẻ, mới trong vài năm trở lại đây như Một vòng Việt Nam.

Điều này chứng tỏ sự công bằng, công tâm trong việc tôn vinh các tác phẩm của chương trình, lựa chọn tác phẩm từ các nhạc sĩ gạo cội như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Doãn Nho, Nguyễn Văn Tý, Trần Tiến, Dương Thụ.. đến những nhạc sĩ trẻ ngày hôm nay. Đó là điều Điều còn mãi hàng năm ghi dấu và tôn vinh âm nhạc chân chính của Việt Nam. Một tác phẩm được lựa chọn trong Điều còn mãi đương nhiên là một tác phẩm thành công, bất hủ và vượt thời gian.

Đó là những bài hát ghi dấu lịch sử và được chơi với dàn nhạc giao hưởng. Cùng với các tiết mục khác nữa tạo nên bức tranh toàn cảnh chân thực về các thời kỳ của âm nhạc Việt Nam mà Tùng Dương nhìn thấy tâm nguyện và tâm sức mà VietNamNet muốn gìn giữ. Vì vậy chúng tôi có thể bỏ sô khác để chọn hát Điều còn mãi chứ không phải lúc nào cũng chăm chăm cơm áo gạo tiền. Việc mình được đứng hát trong chương trình là được Điều còn mãi tôn vinh. Cùng với đó, việc hát tác phẩm của nhạc sĩ khác cũng là cách Điều còn mãi và mình đang tôn vinh tác phẩm của nhạc sĩ đó.

- Tùng Dương vừa trở về từ Ý sau khi tham gia bữa tiệc riêng tư tại nhà Andrea Bocelli, không biết sau đây anh có ý định kết hợp thực hiện một sản phẩm âm nhạc chung nào với danh ca nổi tiếng?

Đó cũng là mong muốn của Tùng Dương. Vợ của Andrea Bocelli đã nghe Tùng Dương hát và rất thích. Bà có hứa hẹn những chương trình trong thời gian tới sẽ mời Tùng Dương hát chính thức. Để chinh phục được danh ca như Andrea Bocelli, Tùng Dương sẽ phải hát tiếng nước ngoài nhiều nên cần có vài chương trình nữa để được tin tưởng lựa chọn cho các sự kiện hòa nhạc lớn của ông. Khi ngồi dưới thưởng thức buổi hòa nhạc của ông, Tùng Dương thấy ông cũng rất cổ vũ cho các nghệ sĩ trẻ quê nhà thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau được đứng chung sân khấu với mình.

Một nghệ sĩ Việt Nam có chuyên môn tốt và muốn đứng chung sân khấu với ông thì biết đâu trong tương lai gần Tùng Dương sẽ có sự kết hợp với Andrea Bocelli bởi ông là tên tuổi của thế giới, một biểu tượng của sự vươn lên. Kết hợp với ông là những ngôi sao hàng đầu thế giới nên ngoài tài năng còn cần sự may mắn nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải đi học tiếng Ý đã.

- Năm nay Tùng Dương toàn tham gia chương trình lớn tầm cỡ, mọi người bảo bận rộn thế thì chắc cát-sê cao ngất ngưởng tiêu không hết?

Cát-sê Tùng Dương dùng để tái đầu tư cho nghệ thuật. Dịp 2/9 tới Tùng Dương thực hiện tới 2 MV là Tự hào, tiếp bước tương lai và Viết tiếp câu chuyện hòa bình do nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung sáng tác.

MV "Một vòng Việt Nam" của Tùng Dương (sáng tác: Đông Thiên Đức)

Ảnh: FBNV