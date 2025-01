Diễn viên Trương Phương - người nổi tiếng với biệt danh "nữ diễn viên lùn nhất showbiz Việt"vừa cưới lần 2 với chàng trai ngoại quốc cao 1,9m sau 9 tháng ly hôn chồng cũ.

Đám cưới diễn viên Trương Phương được tổ chức riêng tư, đơn giản, ấm cúng với sự góp mặt của người thân và bạn bè thân thiết.

Trong giây phút xúc động, cô dâu bày tỏ: "Con không dám hứa chúng con sống với nhau trọn đời nhưng con sẽ cố gắng để mọi người không phải đi ăn cỗ con một lần nào nữa".

Hình ảnh hạnh phúc của Trương Phương bên chú rể ngoại quốc.

Trong ngày trọng đại, dù chú rể không thông thạo tiếng Việt, tình yêu của họ vẫn vượt qua rào cản ngôn ngữ bằng sự chân thành. Cô dâu xúc động chia sẻ lòng biết ơn về sự quan tâm, bảo vệ mà người chồng dành cho mình.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi cả Trương Phương bày tỏ tình cảm bằng tiếng Anh - ngôn ngữ chung của họ: "I say I will love you forever" (Tạm dịch: Em nói rằng em yêu anh mãi mãi) và "You are the one who can give me. I love you the most"(Anh là người có thể trao cho em tất cả. Em yêu anh nhất".

Video: Nguyễn Hợp

Một người bạn thân của Trương Phương trong tiệc cưới kể lại: "Phương rất nghị lực. Trong suốt quá trình chơi với nhau, Phương không bao giờ nói bị trầm cảm hay chuyện chia tay chồng cũ. Đến khi không thể chịu đựng, Phương mới thổ lộ về những khó khăn trong cuộc hôn nhân trước".

Trương Phương xúc động nói với người bạn: "Tất cả những người đàn ông trước, đến với nhau chỉ được khoảng 2-3 tháng là kiểu gì cũng có chuyện cãi nhau. Nhưng em với anh ở với nhau 7 tháng rồi chưa từng cãi nhau một lần nào".

Trong giây phút hạnh phúc tột cùng, cô hài hước thốt lên: "Các chị em ơi! Em lấy được chồng rồi! 40 tuổi mà em 'lừa' được một anh cao 1,9m kiểu gì cũng đẻ con cao được 1,8m".

Đầu năm 2024, Trương Phương thông báo ly hôn chồng cũ - một doanh nhân người New Zealand cao 2m sau 7 năm bên nhau. Chỉ 9 tháng sau ly hôn, nữ diễn viên đã tìm được hạnh phúc mới.

Sinh năm 1987, với chiều cao 1m50, Trương Phương được biết đến qua các bộ phim như Cửa sổ thủy tinh và Thương nhớ ở ai.

Minh Nghĩa

Ảnh: FBNV, video: TikTok