Sau buổi họp báo ra mắt, dự án phim điện ảnh Cô dâu hào môn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhận được sự đón nhận lớn từ khán giả. Tác phẩm với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Kiều Minh Tuấn, Lê Giang, Thu Trang, NSND Hồng Vân, Uyển Ân và Samuel An.

Một điều thú vị trong tác phẩm là lần đầu tiên Thu Trang vào vai mẹ của Samuel An, điều này tạo ra không ít thử thách do khoảng cách tuổi tác giữa hai diễn viên không quá lớn, chỉ gần 10 tuổi. Bà Phượng (Thu Trang) và Bảo Hoàng (Samuel An) không chỉ cần tạo ra sự tương tác gia đình ấm áp, mà còn phải thể hiện sự kiểm soát quá mức của người mẹ đối với con trai.

Đồng thời, Thu Trang cũng tỏ ra sợ hãi khi được Samuel An gọi là mẹ. Cô cho biết, nhiều khi anh vẫn quên và gọi cô bằng chị.

Samuel An gặp khó khăn khi đảm nhận vai con trai của Thu Trang.

Samuel An bày tỏ sự hào hứng nhưng cũng không kém phần lo lắng khi đóng vai con trai của Thu Trang: “Là người yêu của Uyển Ân thì rất dễ, nhưng việc hóa thân thành con trai của chị Trang lại là thử thách lớn”.

Cô dâu hào môn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thuộc thể loại hài, tâm lý và sẽ ra mắt vào ngày 18/10 tới.

Ảnh, Video: CDHM