NEPAL – Đoạn video gây sốc ghi lại khoảnh khắc hai trực thăng va chạm giữa không trung khi tiếp cận bãi đáp gần khu vực Everest, khiến một hành khách thiệt mạng và 3 người bị thương.

Theo The Sun, vụ tai nạn xảy ra sáng 3/11 tại khu vực Everest, Nepal. Hai chiếc trực thăng do Air Dynasty và Fishtail Air vận hành được cho là đã cùng tiếp cận sân bay trực thăng Pheriche để hạ cánh vào thời điểm xảy ra sự cố.

Theo The Sun