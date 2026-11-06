Theo The Sun, vụ tai nạn xảy ra sáng 3/11 tại khu vực Everest, Nepal. Hai chiếc trực thăng do Air Dynasty và Fishtail Air vận hành được cho là đã cùng tiếp cận sân bay trực thăng Pheriche để hạ cánh vào thời điểm xảy ra sự cố.

Theo The Sun