Sự kết hợp giữa Number 1 và Đen đã “chạm tim” giới trẻ, truyền cảm hứng cho Gen Z. Phiên bản giới hạn Number 1 khoác lên mình thiết kế vàng - đỏ mạnh mẽ, hình ảnh Đen được khắc họa sống động như một lời khẳng định cá tính và tinh thần “bền đam mê” của sản phẩm.

Rapper Đen và Number 1, màn collab “chạm tim” giới trẻ với thông điệp tiếp năng lượng, bền đam mê truyền cảm hứng

Màn collab với Đen đã tạo nên cú “chạm tim” giới trẻ. Number 1 phiên bản giới hạn khoác lên mình sắc vàng - đỏ rực lửa cùng hình ảnh Đen “cực cháy”, trở thành “item” sưu tầm được Gen Z săn đón. Nhưng quan trọng hơn, nó còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ: khi năng lượng đủ đầy, đam mê sẽ không bao giờ tắt.

Không chỉ dừng lại là một sản phẩm giải khát giúp tiếp năng lượng, Number phiên bản giới hạn còn là chất riêng đầy tự hào về tinh thần Việt Nam - một khí khách không chùn bước, sẵn sàng tiến lên, sẵn sàng vượt qua, sẵn sàng chinh phục.

Number 1 cùng runner Vũ Phương Thanh trên hành trình bền đam mê, chinh phục mọi thử thách ở các đấu trường quốc tế



Đại diện Number 1 khẳng định: "Nếu khí phách Việt Nam ngày hôm qua là giữ nước, thì hôm nay là dám ước mơ và dấn thân xây dựng. Người trẻ Việt đủ bản lĩnh, đủ bền bỉ để chinh phục mọi giới hạn”.

Từ hành trình 15 năm bền đam mê của Đen, từ di sản hơn hai thập kỷ tiếp lửa của Number 1 đến khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, tất cả đã hòa chung thành một ngọn lửa rực sáng - ngọn lửa của khí phách Việt trong thời đại mới: dám dấn thân, bền bỉ với đam mê để để mỗi ngày bước gần hơn đến ước mơ và không ngừng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Bùi Huy