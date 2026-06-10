Ô tô con bất ngờ đổi hướng, xe buýt đang vượt lao thẳng xuống mương ven đường

Một tình huống giao thông nguy hiểm được camera hành trình ghi lại khi ô tô con bất ngờ chuyển hướng trước đầu xe buýt đang vượt, khiến tài xế phải đánh lái gấp và lao xuống vùng trũng ven đường.