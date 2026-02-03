Xe bồn phát nổ kinh hoàng khi đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng

KAZAKHSTAN – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một chiếc xe bồn bất ngờ phát nổ dữ dội trong lúc đang tiếp nhiên liệu tại một trạm xăng, khiến ít nhất một người bị thương.