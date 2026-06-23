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Thứ Ba, 23/06/2026 - 19:59

Patrik Lê Giang trải lòng ngày đầu hội quân ĐT Việt Nam

Xuân Minh

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Trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 chiều 23/6, thủ thành Việt kiều Patrik Lê Giang đã có những chia sẻ xúc động về hành trình nhiều năm chờ đợi để thực hiện giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia.

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