Trong buổi gặp mặt, động viên tuyển Việt Nam sáng 23/6, ông Trần Quốc Tuấn chào mừng các tân binh lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia gồm Patrik Lê Giang, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa. Người đứng đầu VFF tin tưởng các cầu thủ nhanh chóng hòa nhập, phát huy năng lực và đóng góp tích cực cho đội tuyển.

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh mục tiêu trước mắt của tuyển Việt Nam là phấn đấu bảo vệ thành công chức vô địch tại ASEAN Cup 2026. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng khi các đối thủ trong khu vực đều đang có sự đầu tư mạnh mẽ và tiến bộ rõ rệt trong những năm gần đây, đòi hỏi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao nhất.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF

Chủ tịch VFF cũng đề cập tới những nhiệm vụ dài hạn của đội tuyển, trong đó có VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia và các chiến dịch vòng loại World Cup trong tương lai. Ông Tuấn đánh giá cao vai trò của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu…, đồng thời kỳ vọng các nhân tố mới sẽ mang đến thêm những lựa chọn chất lượng cho đội tuyển trong thời gian tới.

Đáng chú ý, tuyển Việt Nam tập trung trong mùa World Cup 2026, vì thế ông Trần Quốc Tuấn đề nghị các cầu thủ chấp hành nghiêm túc các quy định của Ban huấn luyện, duy trì chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, tập trung tối đa cho nhiệm vụ chuyên môn trong suốt quá trình tập trung và thi đấu.

Tuyển Việt Nam tập trung cao nhất cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam tập luyện tại Hà Nội từ ngày 23/6 đến 1/7 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7. Trong thời gian tập huấn, đội tuyển thi đấu ba trận đấu tập với các “quân xanh” được lựa chọn phù hợp với yêu cầu giáo án của BHL, qua đó rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 trên SVĐ Thái Nguyên. Đây sẽ là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu khu vực, tuyển Việt Nam ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7 trên sân khách.