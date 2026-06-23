Màn thể hiện của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 rất được người hâm mộ chờ đợi. Lần đầu tiên "Những chiến binh sao vàng" có thể ra sân với đội hình có 3 cầu thủ nhập tịch ngoại, đến từ Brazil, đó là: Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc.

Cả ba cầu thủ trên đầu chứng minh đẳng cấp của mình ở V-League, trong đó Hoàng Hên và Xuân Son thi đấu cực hay khi khoác áo tuyển Việt Nam.

Ở trận gặp Malaysia hồi cuối tháng 3 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, Xuân Son và Hoàng Hên phối hợp với nhau rất ăn ý, thậm chí còn hơn cả khi bộ đôi này chơi cho Thép Xanh Nam Định tại V-League.

Hoàng Hên thi đấu ấn tượng trong trận thắng Malaysia của tuyển Việt Nam hồi tháng 3. Ảnh: S.N

HLV Kim Sang Sik cho biết ông hoàn toàn yên tâm với phong độ, sự thích cùng những đóng góp của Xuân Son và Hoàng Hên trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Thậm chí chiến lược gia người Hàn Quốc còn khẳng định Xuân Son là người chơi tốt nhất ở vị trí trung phong, còn Hoàng Hên phù hợp nhất với vai trò tiền đạo phải.

Tuyển Việt Nam vốn đã mạnh, mang tới diện mạo mới khi sở hữu Xuân Son và Hoàng Hên, thì nay càng đáng chờ đợi sau khi có thêm Nguyễn Tài Lộc - một cầu thủ đa năng có thể chơi được ở nhiều vị trí và đều rất hiệu quả.

Tài Lộc sẵn sàng cho lần đầu khoác áo tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Ở mùa giải vừa qua, Tài Lộc ghi 9 bàn thắng cho Ninh Bình tại V-League, ngoài ra là 2 bàn ở Cúp Quốc gia. Việc cầu thủ này có thể cạnh tranh suất đá chính ở tuyển Việt Nam là điều không phải bàn cãi nhiều, nhưng điều mà người hâm mộ đang quan tâm là chân sút sinh năm 1994 khi kết hợp với Xuân Son và Hoàng Hên sẽ thế nào.

Cùng đến từ Brazil, cùng có nhiều năm thi đấu tại V-League và khát khao cống hiến, bộ ba Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc có thể giúp tuyển Việt Nam trở thành một phiên bản ấn tượng nhất từ trước tới nay. Với ba cầu thủ này, HLV Kim Sang Sik sẵn sàng mang tới ASEAN Cup 2026 với hàng công nhiều phương án, khác biệt, đủ sức mạnh để bảo vệ ngôi vương.